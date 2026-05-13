La poderosa oración a la Virgen de Fátima para pedir salud y protección este 13 de mayo

Cada 13 de mayo, la Iglesia Católica conmemora a la Virgen de Fátima, una de las tradiciones marianas más reconocidas del mundo. La celebración de la Virgen de Fátima tiene origen en las apariciones marianas ocurridas en Cova de Iría, en Portugal, hace más de un siglo. Según la tradición católica, la Virgen María se presentó por primera vez el 13 de mayo de 1917 ante tres niños pastores: Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto.

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De acuerdo con el relato de Aci prensa, la Virgen les pidió regresar al mismo lugar el día 13 de cada mes durante medio año. Con el paso del tiempo, estos hechos se convirtieron en uno de los acontecimientos religiosos más conocidos del siglo XX y dieron origen a una de las devociones marianas con mayor número de seguidores en el mundo.

Actualmente, millones de personas visitan cada año el Santuario de Fátima, en Portugal, para participar en celebraciones religiosas y elevar plegarias relacionadas con salud, protección familiar y situaciones difíciles.



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La oración a la Virgen de Fátima que para pedir salud y protección

Entre los fieles católicos, una de las prácticas más comunes durante esta fecha es rezar la oración dedicada a la Virgen de Fátima. Muchos creyentes la utilizan para pedir ayuda en momentos de angustia, problemas familiares, enfermedades o dificultades económicas. Esta es la oración:



Oh Virgen Santísima, Vos os aparecisteis repetidas veces a los niños; yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros: Madre mía, llevadme al Cielo. Confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él a mis hermanos, y un día poder unirnos con Vos allí en el Cielo.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Madre mía también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor; por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia un día podamos gozar con Vos en la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo; por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria

Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Amén.

¡Madre mía, aquí tienes a tu hijo, sé tu mi Madre!

¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía!

¿Qué milagros suelen pedir los devotos de la Virgen de Fátima?

Durante esta fecha, muchas personas acostumbran encomendarse a la Virgen de Fátima para pedir por la salud de familiares enfermos, la unión del hogar, el bienestar económico y la protección de los hijos.

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También es frecuente que los creyentes realicen promesas, novenas o actos de agradecimiento por favores que consideran concedidos. En distintas iglesias del mundo, los fieles encienden velas y participan en vigilias de oración dedicadas a esta advocación mariana.

En ciudades de Colombia, México, Brasil, España y Portugal, las comunidades católicas realizan actividades religiosas especiales durante este día. Algunas parroquias organizan procesiones con imágenes de la Virgen, mientras otras celebran rosarios colectivos y jornadas de adoración.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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