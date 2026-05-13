Reconocido actor fue hallado muerto dentro del restaurante que estaba a punto de inaugurar

Hay luto en Corea del Sur por la repentina muerte del reconocido actor Park Dong-bin, de 56 años, quien fue hallado sin vida al interior del restaurante que él estaba a pocos de días de inaugurar en Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi.
Un conocido del actor fue quien llamó a la Policía sobre las 4:25 e informó del hallazgo del cuerpo sin vida dentro del establecimiento comercial, de acuerdo con información del medio The Korea Times.
De inmediato, las autoridades llegaron hasta el lugar para hacer el levantamiento del cadáver y durante el estudio forense se evidenció que no tenía señales de violencia ni la escena del lugar estaba forzada, por lo que no se han definido los hechos.
¿Quién fue Park Dong-bin?
El actor nació con el nombre de Park Jong-moon y en 1970 debutó en la película de 1998 "Shiri" Construyó una carrera prolífica con papeles en películas como "Volcano High", "How to Keep My Love" y "The Huntresses", junto con dramas televisivos como "Rustic Period", "Immortal Admiral Yi Sun-sin" y "The Great Wives". En febrero del año 2020, Park Dong-bin se casó con Lee Sang-yi, de 44 años.
De acuerdo con el portal Internet Movie Database (IMDb), el actor Park Dong-bin participó en un total de 13 películas: ‘Meant to Be’, ‘Geuraeseo Naneun Antipaengwa Gyeolhonhaetda’, ‘Jombitamjeong’, ‘Jeonsaenge Wensudeul’, ‘Widaehan Jogangjicheo’, ‘Misyeon: tobs eutaeul humcheyola’, ‘Gap Dong’, ‘Modoo Da Kimchi’, ‘Jo-seon-mi-nyeo-sahm-chung-sa’, ‘Sungkyunkwan Scandal’, ‘Bulmyeolui Lee Soon-shin’, ‘Gimyakgukui ttaldeul y A Saint and a Witch’.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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