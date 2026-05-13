Reconocido actor fue hallado muerto dentro del restaurante que estaba a punto de inaugurar

Hay luto en Corea del Sur por la repentina muerte del reconocido actor Park Dong-bin, de 56 años, quien fue hallado sin vida al interior del restaurante que él estaba a pocos de días de inaugurar en Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi.



Un conocido del actor fue quien llamó a la Policía sobre las 4:25 e informó del hallazgo del cuerpo sin vida dentro del establecimiento comercial, de acuerdo con información del medio The Korea Times.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De inmediato, las autoridades llegaron hasta el lugar para hacer el levantamiento del cadáver y durante el estudio forense se evidenció que no tenía señales de violencia ni la escena del lugar estaba forzada, por lo que no se han definido los hechos.

Park Dong-bin, actor fallecido - Redes sociales

¿Quién fue Park Dong-bin?

El actor nació con el nombre de Park Jong-moon y en 1970 debutó en la película de 1998 "Shiri" Construyó una carrera prolífica con papeles en películas como "Volcano High", "How to Keep My Love" y "The Huntresses", junto con dramas televisivos como "Rustic Period", "Immortal Admiral Yi Sun-sin" y "The Great Wives". En febrero del año 2020, Park Dong-bin se casó con Lee Sang-yi, de 44 años.



De acuerdo con el portal Internet Movie Database (IMDb), el actor Park Dong-bin participó en un total de 13 películas: ‘Meant to Be’, ‘Geuraeseo Naneun Antipaengwa Gyeolhonhaetda’, ‘Jombitamjeong’, ‘Jeonsaenge Wensudeul’, ‘Widaehan Jogangjicheo’, ‘Misyeon: tobs eutaeul humcheyola’, ‘Gap Dong’, ‘Modoo Da Kimchi’, ‘Jo-seon-mi-nyeo-sahm-chung-sa’, ‘Sungkyunkwan Scandal’, ‘Bulmyeolui Lee Soon-shin’, ‘Gimyakgukui ttaldeul y A Saint and a Witch’.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias