¿De qué murió la actriz Diane Keaton, una de las más reconocidas en Hollywood?

¿De qué murió la actriz Diane Keaton, una de las más reconocidas en Hollywood?

La ganadora de un Óscar por la comedia 'Annie Hall' (1977), directora de varias películas y empresaria de una marca de vinos murió a los 79 años.

Por: AFP
Actualizado: 11 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Diane Keaton
