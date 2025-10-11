¿De qué murió la actriz Diane Keaton, una de las más reconocidas en Hollywood?

La reconocida actriz y directora Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmaron este sábado medios especializados. Keaton, reconocida por su rol en la icónica saga 'El Padrino', falleció en California. No se conoce todavía la causa de su fallecimiento y su familia pidió "privacidad", según confirmó la revista People, que reveló la noticia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo que se inició con 'Lovers and Other Strangers' en 1970. Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un Bafta respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga 'The Godfather' (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974) y con la cinta 'The Annie Hall' (1977), dirigida por Woody Allen, que le valdría la estatuilla dorada.

'Manhattan' (1979), 'Reds' (1981), 'Shoot the Moon' (1982), 'Marvin´s Room' (1996) o 'Something's Gotta Give' (2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.



En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, Estados Unidos), en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.

Publicidad

Las últimas películas en las que participó fueron 'Summer Camp' (2024), donde interpretó a Nora, y 'Arthur's Whisky' (2024), donde interpretó el papel de Linda.



¿De qué murió Diane Keaton?

"No hay más detalles disponibles en este momento, y su familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza", dijo el portavoz que cita la revista especializada, que también detalla que pudo confirmar que "el Departamento de Bomberos de Los Ángeles llegaron a la casa de Keaton a las 8:08 a.m. hora local y transportaron a una mujer de 79 años a un hospital".



La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años. Destacó su participación en 'Book Club', en 2018, donde interpretó a una jubilada, así como en 'Pom', en 2019.

En una entrevista con la AFP tras el estreno de "Mejor que nunca", Keaton declaró que no pensaba en la vejez ni en la jubilación. "Y si nadie me vuelve a llamar (para filmar), tengo un montón de aficiones que me apasionan y que ocupan mi tiempo", declaró.

Publicidad

Siendo soltera y madre de dos hijos adoptados, también afirmó no arrepentirse de nada, incluida su vida personal. "Creo que soy una de las pocas mujeres solteras de mi edad que ha hecho películas sin casarse. ¿Quizás soy una anomalía?", bromeó la actriz, quien ha mantenido romances de larga duración con estrellas como Warren Beatty y Al Pacino. "¡No soy infeliz!", concluyó.

A medida que los escándalos de acoso sexual en Hollywood detonaron a finales de 2017 y alcanzaron desde el productor Harvey Weinstein hasta actores de peso como Kevin Spacey, resurgieron viejas acusaciones de abuso sexual infantil contra Allen por parte de su hija adoptiva Dylan.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE y AFP