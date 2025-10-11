Fecha y hora exacta de cierres viales por implosión de puentes en Américas con calle 13 de Bogotá

Publicidad
Bogotá se alista para una jornada clave en el desarrollo de su infraestructura vial. La ciudad será testigo de una operación de gran envergadura: la implosión controlada de los puentes vehiculares ubicados en la intersección de la avenida de las Américas con Calle 13, en la localidad de Puente Aranda. Esta intervención hace parte del megaproyecto de movilidad conocido como “La Nueva Calle 13”, que busca transformar esta zona en un intercambiador vial de tres niveles, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el occidente y el centro de la capital.
La demolición de estas estructuras, construidas en la década de los ochenta, responde a la necesidad de adecuar el corredor vial a las exigencias del sistema TransMilenio y a las dinámicas actuales del tráfico. La intersección, que también involucra la calle Sexta y la carrera 50, ha sido históricamente uno de los puntos más congestionados de la ciudad. Por ello, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) han diseñado un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para garantizar la seguridad de los ciudadanos y minimizar el impacto en la movilidad durante el proceso.
De acuerdo con el cronograma oficial, los cierres viales comenzarán a las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre de 2025 y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025. La implosión está programada para el domingo 12 de octubre a las 10:00 a. m., y se espera que el procedimiento tenga una duración aproximada de 12 segundos. Durante este período, se restringirá el paso vehicular, peatonal y de ciclistas en un radio de 150 metros alrededor de la zona de implosión. Las autoridades han solicitado a la ciudadanía evitar transitar por el sector y utilizar las rutas alternas definidas en el PMT.
Los cierres viales afectarán las siguientes arterias principales:
Estos cierres permitirán realizar la implosión de forma segura y dar paso a las obras de construcción del nuevo intercambiador vial.
Para mitigar el impacto en la movilidad, la SDM ha establecido rutas alternas para vehículos particulares y transporte público:
Durante el operativo, se realizarán ajustes en las rutas de los buses articulados que circulan por la zona:
Varias rutas del SITP también tendrán recorridos modificados durante el operativo. Algunas de las rutas afectadas incluyen: 579, 191, 544A, 787A, 688, GL519, FA405, 91, 56A, 669, 593, GA516, 731, GA507, GA532, GA541, GK505, T48, HA642, 111, 614, GA501, KA324, entre otras. Los cambios incluyen desvíos por avenidas como la Carrera 36, Calle 24, Carrera 50, Calle 22, Carrera 56, y otras vías que permiten empalmar con los recorridos habituales.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL