Fecha y hora exacta de cierres viales por implosión de puentes en Américas con calle 13 de Bogotá

Bogotá se alista para una jornada clave en el desarrollo de su infraestructura vial. La ciudad será testigo de una operación de gran envergadura: la implosión controlada de los puentes vehiculares ubicados en la intersección de la avenida de las Américas con Calle 13, en la localidad de Puente Aranda. Esta intervención hace parte del megaproyecto de movilidad conocido como “La Nueva Calle 13”, que busca transformar esta zona en un intercambiador vial de tres niveles, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el occidente y el centro de la capital.

La demolición de estas estructuras, construidas en la década de los ochenta, responde a la necesidad de adecuar el corredor vial a las exigencias del sistema TransMilenio y a las dinámicas actuales del tráfico. La intersección, que también involucra la calle Sexta y la carrera 50, ha sido históricamente uno de los puntos más congestionados de la ciudad. Por ello, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) han diseñado un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para garantizar la seguridad de los ciudadanos y minimizar el impacto en la movilidad durante el proceso.



¿Cuándo serán los cierres viales?

De acuerdo con el cronograma oficial, los cierres viales comenzarán a las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre de 2025 y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del martes 14 de octubre de 2025. La implosión está programada para el domingo 12 de octubre a las 10:00 a. m., y se espera que el procedimiento tenga una duración aproximada de 12 segundos. Durante este período, se restringirá el paso vehicular, peatonal y de ciclistas en un radio de 150 metros alrededor de la zona de implosión. Las autoridades han solicitado a la ciudadanía evitar transitar por el sector y utilizar las rutas alternas definidas en el PMT.



¿Qué vías estarán cerradas?

Los cierres viales afectarán las siguientes arterias principales:



Avenida de las Américas

Calzada sur, sentido occidente–oriente, por Carrera 56.

Calzada lenta norte, sentido oriente–occidente, por Carrera 36 y Transversal 39.

Calzada rápida norte, sentido oriente–occidente, por Avenida Carrera 40.

Calle 13

Calzada rápida sur, sentido occidente–oriente, por Carrera 65.

Calzada lenta sur, sentido occidente–oriente, por Carrera 56.

Calzada norte, sentido oriente–occidente, por Carrera 43.

Calle Sexta

Calzada norte, sentido oriente–occidente, por Carrera 47.

Carrera 50

Calzada oriental, sentido sur–norte, por Transversal 49.

Calzada occidental, sentido norte–sur, por Avenida Calle 22.

Estos cierres permitirán realizar la implosión de forma segura y dar paso a las obras de construcción del nuevo intercambiador vial.



¿Qué rutas alternas se han definido?

Para mitigar el impacto en la movilidad, la SDM ha establecido rutas alternas para vehículos particulares y transporte público:



Sentido occidente–oriente por Calle 13: carrera 65 al norte → Calle 17 al oriente → Carrera 50 al norte → Calle 21 al oriente → Carrera 44 al sur.

carrera 65 al norte → Calle 17 al oriente → Carrera 50 al norte → Calle 21 al oriente → Carrera 44 al sur. Sentido oriente–occidente por Calle 13: carrera 43 al norte → Calle 21 al occidente → Avenida Carrera 50 al norte → Avenida Calle 22 al occidente → Carrera 56 al sur.

carrera 43 al norte → Calle 21 al occidente → Avenida Carrera 50 al norte → Avenida Calle 22 al occidente → Carrera 56 al sur. Sentido occidente–oriente por las Américas: carrera 56 al sur → Calle 5A al oriente → Carrera 42C al norte → Carrera 43 al norte.

carrera 56 al sur → Calle 5A al oriente → Carrera 42C al norte → Carrera 43 al norte. Sentido oriente–occidente por las Américas: carrera 36 al norte → Avenida de La Esperanza (Calle 24) al occidente → Avenida Carrera 68 al sur.

carrera 36 al norte → Avenida de La Esperanza (Calle 24) al occidente → Avenida Carrera 68 al sur. Sentido sur–norte por Carrera 50: calle 5A al oriente → Carrera 42C al norte → Carrera 43 al norte.

calle 5A al oriente → Carrera 42C al norte → Carrera 43 al norte. Sentido norte–sur por Carrera 50: avenida Calle 22 al occidente → Carrera 56 al sur → Avenida Calle 13 al occidente.

Impacto en el sistema TransMilenio

Durante el operativo, se realizarán ajustes en las rutas de los buses articulados que circulan por la zona:



Entre las 11:30 p. m. del sábado 11 y las 8:00 a. m. del domingo 12, y desde la 1:00 p. m. del domingo 12 hasta las 4:00 a. m. del martes 14, los buses deberán realizar desvíos operativos en las siguientes intersecciones:

En sentido oriente–occidente por Calle 13: retorno operativo en Carrera 47. En sentido occidente–oriente por Las Américas: retorno operativo en Carrera 58.

Estaciones cerradas temporalmente

Distrito Grafiti y Puente Aranda estarán fuera de servicio entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. del domingo 12 de octubre.

Modificaciones en rutas SITP

Varias rutas del SITP también tendrán recorridos modificados durante el operativo. Algunas de las rutas afectadas incluyen: 579, 191, 544A, 787A, 688, GL519, FA405, 91, 56A, 669, 593, GA516, 731, GA507, GA532, GA541, GK505, T48, HA642, 111, 614, GA501, KA324, entre otras. Los cambios incluyen desvíos por avenidas como la Carrera 36, Calle 24, Carrera 50, Calle 22, Carrera 56, y otras vías que permiten empalmar con los recorridos habituales.

