¿Se acabó el misterio? Camilo Cifuentes publicó una foto y sorprendió a sus seguidores

Camilo Cifuentes, cuyo nombre real es Juan Camilo Jurado Cifuentes, se ha convertido para muchos en un ejemplo de humildad en el universo digital. Es un joven manizaleño, de alrededor de 28 años, que ha conquistado a millones en redes sociales no por mostrar su vida, sino porque su contenido se centra en actos de solidaridad, apoyo a vendedores ambulantes, adultos mayores o emprendedores desde el anonimato.

Son millones las personas que a diario conmueve este influencer colombiano al mostrar la alegría que le da a los vendedores ambulantes comprándoles cantidades inesperadas de sus productos y luego repartiéndolos entre habitantes de calles y otros trabajadores. Todo esto detrás de una imagen desconocida para todos, pues cuando le preguntan quién es, siempre la respuesta será: "un ángel".



¿Camilo Cifuentes reveló su identidad?

A diferencia de muchos creadores de contenido, Cifuentes prefiere mantener su rostro oculto, tanto por modestia como por coherencia. En sus videos, grabados en ciudades como Manizales, Medellín y Bogotá, se le ve recorrer calles, comprar grandes cantidades de productos a pequeños vendedores y luego regalarlos o redistribuirlos para beneficiar a otros. Con frases espontáneas como “yo afán no tengo”, su sello característico, ha creado una narrativa cercana y empática que conecta emocionalmente con quienes lo ven.

Ante la popularidad que ha tomado el contenido de Camilo Cifuentes, muchos internautas se preguntan por la verdadera identidad del hombre y quieren conocer a la persona que está detrás de los videos, quien nunca aparece en ellos, tan solo se escucha su voz. Recientemente, el influenciador sorprendió a su público al postear una foto de él, dejando ver mucho más de su apariencia de lo que nunca antes se vio.



A pesar de la expectativa que el famoso generó, realmente no acabó con el misterio de su identidad. Camilo Cifuentes publicó una foto en la que se puede ver de cuerpo completo, portando una camiseta del equipo de fútbol del Once Caldas firmada por sus jugadores y una gorra también del equipo, con la cual se tapó por completo el rostro. De esta manera, Cifuentes compartió un detalle importante de su vida con sus seguidores, su afición por el equipo manizaleño, sin dejar el misterio que rodean sus redes sociales.

Camilo Cifuentes publicó una foto que dejó ver más sobre él - Foto: @camilocifuentes

¿Por qué están criticando a Camilo Cifuentes en redes sociales?

En X se formó una polémica luego de que un usuario escribiera: "Opinión impopular: Camilo Cifuentes es alguien que camufla su narcisismo en sus obras de caridad". La opinión negativa sobre Cifuentes creció cuando otro usuario se sumó a esa publicación con otra opinión negativa sobre el creador de contenido.



"Más que ‘narcisismo’, el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar. La caridad sin eso se queda en ‘la revolución de las cosas pequeñas’ de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada", escribió.

Ambas publicaciones causaron gran revuelo y abrieron un tema de conversación en el que salieron muchos usuarios a defender a Cifuentes. "Lo fácil es hablar desde una pantalla, lo difícil es salir a la calle a ayudar. Camilo Cifuentes no busca justificar causas políticas, busca aliviar el hambre de quien no tiene nada"; "Vaya y dígale eso a la señora que no vendió nada y el hombre le hizo el día", escribieron otros internautas.

A pesar de la polémica, Cifuentes no se ha pronunciado y, en su lugar, ha seguido publicando sus videos demostrando que las críticas no detienen su labor social con los vendedores ambulantes y adultos mayores que quiere ayudar.

