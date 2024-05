Descubre que su novia es infiel por video viral en TikTok: "Me duele"

En redes sociales se hizo viral un video en el que un joven descubre que la mujer con la que está saliendo tiene pareja. Según su explicación, en medio de la cita romántica que tenían, ella recibió una llamada del novio.

"Le llama su novio en medio de nuestra cita", se lee en la publicación que superó las 800 mil reproducciones y los 40 mil comentarios. El joven queda bastante sorprendido al ver que su cita atiende la llamada de su novio y le dice que está "con una prima".

Al terminar la llamada él le pregunta: "¿En serio tienes novio?", a lo que ella responde que "es algo complicado". Sin embargo, el joven no queda conforme con su respuesta y decide terminar la salida. "Te voy a dejar en tu casa, agradece que no te dejo aquí. No, mari** qué asco".

Novio de la mujer infiel vio el video y le escribió al amante

El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales, lo que generó que lo viera el novio de la mujer. En medio de la situación, el novio decidió escribirle al joven que publicó el video desenmascarando la infidelidad.

A través de sus redes sociales el joven que publicó el video también mostró la conversación que sostuvo con el novio de la mujer. En ese momento, el otro hombre le agradeció por hacer pública la situación para que él descubriera la verdad.

"Hola Brother, soy el novio de la chica que subiste en TikTok y se hizo viral. Gracias a ti pude abrir mis ojos y terminarla de raíz, mucha gente me envió tu TikTok, no te tengo rencor, pero sí me duele", escribió el ahora ex novio de la mujer.

Por su parte, el que publicó el video le dijo que "perdón, créeme que no sabía que tenía novio, pero esas cosas pasan cuando no es la mujer correcta".