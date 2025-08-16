Publicidad

Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Asteroide de tamaño de un bus pasa cerca de la Tierra este 16 de agosto; habrá otros cuatro este mes

Asteroide de tamaño de un bus pasa cerca de la Tierra este 16 de agosto; habrá otros cuatro este mes

El Laboratorio de Propulsión a Chorro, de la Nasa, explicó cuáles son los cinco asteroides y sus tamaños. No representan peligro para la Tierra.

Asteroides. Imagen de referencia.
Nasa y Afp
Por: Cristian Ávila Jiménez
|
Actualizado: agosto 16, 2025 06:05 p. m.

La Nasa, a través de su Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés), está monitoreando de cerca cinco asteroides que realizan aproximaciones relativamente cercanas a la Tierra en este mes de agosto de 2025. Estos objetos celestes varían en tamaño, desde el de un autobús hasta el de un avión, y sus distancias de acercamiento son significativamente mayores que la distancia promedio a la Luna.

El seguimiento se realiza mediante el tablero "Asteroid Watch" de la Nasa, una herramienta que rastrea asteroides y cometas y, además, muestra la fecha de máxima aproximación, el diámetro aproximado del objeto, su tamaño relativo y la distancia desde la Tierra para cada encuentro.

¿Cuándo pasarán asteroides próximos a la Tierra?

  • 16 de agosto de 2025: (2025 PR1)
    Tamaño aproximado: 41 pies (12.5 metros), descrito como "tamaño de autobús".
    Distancia de máxima aproximación a la Tierra: 609.000 millas (980.000 kilómetros).
  • 17 de agosto de 2025: (2025 PM)
    Tamaño aproximado: 170 pies (51.8 metros), descrito como "tamaño de avión".
    Distancia de máxima aproximación a la Tierra: 654.000 millas (1.052.000 kilómetros).
  • 18 de agosto de 2025: (2025 PY1)
    Tamaño aproximado: 32 pies (9.7 metros), descrito como "tamaño de autobús".
    Distancia de máxima aproximación a la Tierra: 184.000 millas (296.000 kilómetros).
  • 18 de agosto de 2025: (2025 PL2)
    Tamaño aproximado: 64 pies (19.5 metros), descrito como "tamaño de casa".
    Distancia de máxima aproximación a la Tierra: 1.080.000 millas (1.738.000 kilómetros).
  • 18 de agosto de 2025: (2025 PB2)
    Tamaño aproximado: 100 pies (30.5 metros), descrito como "tamaño de avión".
    Distancia de máxima aproximación a la Tierra: 1.340.000 millas (2.156.000 kilómetros).

Es importante destacar que el tablero de Asteroid Watch muestra las próximas cinco aproximaciones a la Tierra dentro de un rango de 4.6 millones de millas (7.5 millones de kilómetros o 19.5 veces la distancia a la Luna). Un objeto se clasifica como "potencialmente peligroso" si es más grande que aproximadamente 150 metros y puede acercarse a la Tierra dentro de esta distancia. Para contextualizar, la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 239.000 millas (385.000 kilómetros).

Una de las tareas de la Nasa es la de seguimiento y estudio de estos objetos para mejorar la comprensión del espacio y asegurar la seguridad planetaria.

