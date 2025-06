Desmienten muerte de Adela Noriega, actriz mexicana: ¿qué le ocurrió?

Un terrible rumor causó alerta en el mundo del entretenimiento en México y también a nivel internacional. A través de un video en TikTok se informó sobre la supuesta muerte de la actriz Adela Noriega, una de las más queridas actrices de las telenovelas de ese país a finales de los años 90 e inicios de los 2000. La noticia, que fue desmentida, causó gran revuelo en el pueblo mexicano.

De la vida de Adela Noriega no se sabe mucho desde hace más de una década, pues la mujer se retiró del mundo del entretenimiento hace 15 años y, desde entonces, se alejó de toda exposición pública. Un video viral en TikTok, aparentemente editado por medio de inteligencia artificial, mostraba a la presentadora Lili Estefan anunciando que Noriega había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer, en una transmisión atribuida falsamente al programa El Gordo y La Flaca.

Rápidamente la publicación empezó a difundirse en otras plataformas y se convirtió en noticia nacional e internacional, una que algunos medios incluso reportaron. Como Noriega ha estado tan alejada del ojo público, se hizo difícil confirmar si la información era real o no, por lo que muchas personas la creyeron y el tema rápidamente enlutó a muchos mexicanos que la recuerdan por grandes telenovelas.

Adela Noriega no ha muerto

En medio de todo el revuelo, periodistas y medios internacionales lograron hablar con personas cercanas a Adela Noriega, quienes desmintieron la información y aseguraron que la actriz retirada está viva y disfrutando de su vida alejada de las cámaras. Este episodio refuerza la urgencia de verificar fuentes, especialmente cuando se trata de IA y noticias sensacionalistas. Medios como El Comercio, Univisión y El País coincidieron en que el video viral no era real, sino una manipulación con fine artificiales, fabricado sin respaldo oficial.

Por su parte, el periodista mexicano Raúl Gutiérrez aseguró en una publicación que "completamente falsa la información sobre el fallecimiento de la actriz Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida como Adela Noriega". El comunicador aseguró que logró hablar con personas que todavía tienen contacto con la famosa mexicana y que desmintieron de manera contundente el video que se hizo viral y causó revuelo nacional.

🚨 ¡Completamente falsa la información sobre el fallecimiento de la actriz Adela Amalia Noriega Méndez, mejor conocida como Adela Noriega🚫



Ella se encuentra bien y eso es lo único que me han confirmado personas muy cercanas a su familia. 🇺🇸 Está en los Estados Unidos, alejada… pic.twitter.com/Hzc6JWrKaa — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 12, 2025

El profesional pudo confirmar que la mujer ni siquiera está en México. "Ella se encuentra bien y eso es lo único que me han confirmado personas muy cercanas a su familia. Está en los Estados Unidos, alejada del ojo público, como ha sido su decisión desde hace años". Aunque Adela Noriega lleva 17 años fuera de los reflectores y su paradero se mantenía privado, no hay evidencia que indique su fallecimiento. Su última aparición pública fue en 2009, y aunque su familia no emite pronunciamientos frecuentemente, la información sobre su salud ha sido rotundamente desmentida, especialmente tras rumores de cáncer hace años.

Trayectoria de Adela Noriega

Nacida en Ciudad de México en octubre de 1969, Adela Noriega es una de las actrices más trascendentales de las telenovelas mexicanas. Algunas de sus obras más emblemáticas incluyen:



Quinceañera (1987): un hito en la televisión juvenil, abordando temas sociales y primeros amores; su actuación le valió el reconocimiento internacional.

Dulce desafío (1988): continuó su conexión con el público adolescente.

María Isabel (1997): una historia ambientada entre la comunidad huichol; le ganó el premio TVyNovelas a Mejor actriz joven.

El privilegio de amar (1998): la telenovela con mayor rating en la historia del cine mexicano, según IBOPE.

El manantial (2001), Amor real (2003) —ganadora de múltiples premios— y La esposa virgen (2005).

Fuego en la sangre (2008): su despedida de la televisión, junto a un elenco de figuras como Eduardo Yáñez y Jorge Salinas

