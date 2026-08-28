Eclipse lunar parcial de agosto de 2026: así se vivió el fenómeno astronómico en Colombia y el mundo

Un eclipse lunar parcial fue visible desde buena parte de América, Europa y África, además de zonas del Pacífico Oriental, en la noche del pasado 27 de agosto. El evento ocurrió durante la fase de Luna llena, cuando nuestro satélite natural pasó por la sombra proyectada por la Tierra. A diferencia de un eclipse lunar total, en esta ocasión la Luna no quedó completamente cubierta por la umbra terrestre. Una parte del disco permaneció iluminada mientras otra ingresó en la zona más oscura de la sombra.

El fenómeno comenzó con una etapa penumbral. Durante este momento, la Luna atravesó la parte exterior de la sombra terrestre, conocida como penumbra. El cambio en su brillo fue gradual y, en muchos lugares, difícil de distinguir a simple vista. Posteriormente comenzó la fase parcial, que fue la etapa más evidente para los observadores. La sombra de la Tierra empezó a avanzar sobre la superficie lunar y produjo el aspecto característico de una parte del satélite oscurecida. En el momento de mayor cobertura, alrededor del 93% del diámetro lunar se encontraba dentro de la umbra.



Así se vivió en Colombia y el resto del mundo el eclipse: imágenes

En Colombia, el eclipse pudo observarse durante la noche del jueves 27 de agosto y continuó durante los primeros minutos del viernes 28. Bogotá fue uno de los lugares desde donde se establecieron horarios de referencia para seguir las diferentes etapas del fenómeno. La fase penumbral comenzó aproximadamente a las 8:23 p. m. A partir de las 9:33 p. m. inició la fase parcial, momento en el que la sombra más oscura de la Tierra comenzó a cubrir una parte de la Luna. El máximo se registró cerca de las 11:12 p. m. en horario colombiano. En ese momento, la mayor parte del disco lunar que podía quedar dentro de la umbra alcanzó su cobertura máxima.

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NIGHT SPECTACLE ✨ Dazzling video captures the partial lunar eclipse brightly shining in the night sky. The celestial show happens when the moon passes into the shadow of Earth, and it was the best lunar eclipse viewing until June 2029. #space #lunareclipse #earth #foxweather pic.twitter.com/wR7PuJIahL — FOX Weather (@foxweather) August 28, 2026

Tome algunas fotos del eclipse lunar, aquí se las comparto: pic.twitter.com/VBwKTCTcAm — Ulula (@Ulul4r) August 28, 2026

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🌑📸 ¡Ya comenzó el espectáculo! Así se ve el eclipse lunar parcial que ilumina la noche de este jueves. 🌕✨ pic.twitter.com/UmNMRaYA3K — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 28, 2026

¿Por qué la Luna cambia de color durante un eclipse?

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el eclipse fue el cambio de tonalidad que pudo observarse en la Luna. Aunque la Tierra bloquea directamente parte de la luz solar que llega al satélite, la atmósfera terrestre desvía y filtra una pequeña cantidad de esa luz hacia la superficie lunar. Los colores de longitud de onda más corta, como los azules, se dispersan con mayor facilidad en la atmósfera.

En cambio, los tonos rojizos y anaranjados atraviesan con mayor facilidad la atmósfera y pueden llegar hasta la Luna. Por esa razón, durante un eclipse lunar las zonas que se encuentran dentro de la sombra pueden adquirir una tonalidad rojiza, anaranjada o cobriza. La intensidad del color no es exactamente igual en todos los eclipses. También depende de las condiciones de la atmósfera terrestre, incluyendo la presencia de polvo y partículas suspendidas.

