Ibai Llanos revela que colaboró con Shakira en una canción contra Piqué

Durante los últimos tres años, luego de su separación, Shakira ha impactado al mundo con varias canciones con indirectas a Gerard Piqué. En varias de esas canciones la barranquillera ha colaborado con diferentes artistas como Karol G , Grupo Frontera y Ozuna, entre otros, lo que no se sabía es que también lo hizo con Ibai Llanos, un socio y gran amigo del exfutbolista español.

Las indirectas de Shakira a Piqué iniciaron cuando los famosos todavía no anunciaban al mundo su separación, con la canción 'Te Felicito', en la que la colombiana colaboró con Rauw Alejandro. En la letra de este tema musical la barranquillera ya expresaba lo que estaba pasando en su vida privada, algo que el mundo solo entendió meses más tarde. Pero otra gran sorpresa es que en esta canción también aparece Ibai Llanos.

¿Cómo colaboró Ibai Llanos con Shakira?

Fue el mismo Ibai Llanos quien, más de tres años después, decidió revelar en su cuenta de TikTok que colaboró con Shakira en la primera canción que hizo en contra de Piqué, su socio y amigo. Aunque no fue su intención que dicha colaboración terminara atacando a su colega, el streamer español resaltó que 'Te Felicito' es, hasta ahora, el video en el que él aparece con más reproducciones a nivel mundial, un logro que ha alcanzado gracias al reconocimiento mundial de la colombiana.

"Seguro que no sabías que yo colaboré en una canción con Shakira y Rauw Alejandro ", dijo el español en su video y reveló que su voz es la que aparece en la intro del videoclip de la canción. "Aprovecha esta ventana que te da el diario de Patricia y manda un mensaje que sientas del corazón", fue lo que dice Ibai en el video cuando el cantante y compositor puertorriqueño recibe un particular mensaje que lo felicita por su actuación.

Publicidad

Ibai Llanos reveló que fue contactado por la disquera de Shakira para grabar una voz, pero que nunca le fue revelado para qué la iban a utilizar. "Tuve que firmar un contrato con la discográfica y me dijeron que si me gustaría colaborar con ellos. Yo les dije que 'encantado'. Lo que yo no sabía es que la canción era 'Te Felicito'".

El streamer aseguró que cuando escuchó su voz en el tema musical de Shakira su primera reacción fue sorpresa y, como en el momento no se sabía lo que pasaba entre ella y Piqué, no le prestó mucha atención al contenido del tema musical, tan solo celebró haber colaborado con la colombiana. Meses más tarde el mundo se enteraría de la separación de Shakira y Piqué , y tiempo después él también llegaría a la vida del exfutbolista como socio en la Kings League.

Streaming de Ibai Llanos con Gerard Piqué. Captura de video

Publicidad

"Lo que yo tampoco sabía es que meses después yo iba a acabar colaborando con Gerard Piqué en la Kings League, tampoco sabía que meses después iba a pasar lo que pasó entre Shakira y Piqué . La vida da muchas vueltas, vamos a dejarlo ahí", expresó el famoso. Ibai agregó que "lo más curioso es que la canción de 'Te Felicito' es el video con mas visitas en el que yo he aparecido en toda mi vida".

Finalmente, el streamer español recalcó que está abierto a seguir colaborando con artistas musicales en sus canciones, pensando que les puede dar un buen aporte a su carrera profesional, aunque no su vida amorosa. "Si algún artista quiere que yo colabore en su intro, que me llame, porque doy bastante suerte, al menos a nivel profesional, a nivel personal tampoco di tanta suerte, pero bueno a la canción le fue bien".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co