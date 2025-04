Shakibecca, imitadora de Shakira, denuncia que ha recibido amenazas por polémica en México

En medio de los conciertos de Shakira con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por México, una polémica se tomó las redes sociales. La colombiana ofreció a sus fanáticos, en todos los conciertos de la gira por Latinoamérica, la oportunidad de ingresar a los escenarios caminando con ella, algo que sorprendió y emocionó a muchos que querían conocer a la barranquillera en persona.

Durante uno de los conciertos en México se conoció que Rebeca Maiellano, más conocida a nivel mundial como Shakibecca, imitadora de Shakira , sería una de las participantes en la actividad de 'camina con la loba'. Sin embargo, se hizo viral un video de la venezolana llorando justo antes del concierto porque, aparentemente, no le permitieron caminar al lado de la colombiana. Finalmente, consiguió su objetivo el pasado 23 de marzo.

¿Por qué empezaron las críticas contra Shakibecca?

Rebeca contó en una publicación en sus redes sociales que participó en concursos de todos los países en los que Shakira tenía conciertos, hasta que finalmente fue seleccionada para uno de los shows en México. Cuando llegó allí, se encontró con algunas condiciones por parte del equipo de la colombiana. "Me dijeron ‘discúlpanos, es por seguridad de ella y tuya’ porque la gente podría confundirse con el parecido que tenemos", aseguró.

La imitadora de Shakira señaló que, por su estatura, la habían ubicado en la parte de adelante de la actividad de 'camina con la loba'. Sin embargo, cuando algunas personas empezaron a pedirle fotos por su parecido con la cantante, el equipo le solicitó que se cubriera y no estuviera personificada como la colombiana. Resaltó que la enviaron a otro lugar y le pidieron que ocultara su cabello. "Yo entendía el punto y les dije que me podía recoger el cabello, pero por favor no me movieran de lugar, lo cual aceptaron y me sugirieron q me colocara la capucha de la chamarra, pero igual debía ponerme en medio y hacia atrás.

Desde mi alma Shakifan pura y originaria, les muestro mi desilusión".

Publicidad

Sin embargo, eso no fue lo que vieron los fanáticos de Shakira en las redes sociales . En las plataformas digitales los videos de Shakibecca caminando con la cantante causaron polémica porque muchos aseguraron que la imitadora estaba intentando "opacar" a la original. "Ella realmente me da como miedito, no sé qué tiene con Shakira"; "Esta mujer ya se le hizo una obsesión, mucho cuidado"; "Ella debe ir al psiquiatra"; "Sencillo, debías vestirte y peinarte de otra manera", se lee en las diversas recciones.

Ante la ola de críticas en su contra, Shakibecca empezó a compartir en sus redes sociales su historia de admiración por Shakira, la cual empezó en 1995, cuando apenas era una adolescente. "Era la niña artista que sus maestros le animaban a participar en todos los actos especiales de la escuela como cantante, bailarina y, cuando descubrieron mis dotes para la imitación. Desde esa etapa de mi vida ya soñaba con ser una gran artista y me comenzaba a inspirar e influenciar con el estilo musical de Shak".

Publicidad

Shakibecca denuncia amenazas

En una entrevista con La Red, la imitadora venezolana de Shakira resaltó que los comentarios de su contra han escalado tanto que han llegado a amenazar su vida y por eso envió un mensaje a todos los que la critican. "Me han amenazado que me van a denunciar y también amenazas de muerte. Les digo que se necesita más amor, más empatía y más respeto hacia el trabajo profesional de las personas".

Shakibecca aseguró que seguirá siendo imitadora de la cantante colombiana sin importar las críticas, especialmente porque a lo largo de sus años como doble de Shakira ha recibido el apoyo de la misma. "No han podido, ni podrán conmigo", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co