Emotivo reencuentro de una mujer y su perro tras cinco años perdido: "Es algo increíble"

En redes sociales se hizo viral la historia de una mujer que se reencontró con Chocolo, su perro que llevaba 5 años perdido. El emotivo momento, que tuvo lugar en Santiago de Chile, quedó captado en video y le sacó lágrimas a más de uno. Yasna Mayorga, dueña del canino, contó en Noticias Caracol Ahora cómo encontró a su mascota.



"Se me metió un Chocolo en el ojo"

Yasna empezó diciendo que perdió a Chocolo en 2019. "En esos años estuvimos con la búsqueda, también a través de redes, pero no tuvo mucho éxito. Seguimos buscándolo, pero no aparecía y pensé que Chocolo ya no estaba", narró.

¿Por qué se reactivó la búsqueda después de 5 años?

"Apareció en una en unas fotos de Facebook, tengo varios grupos animalistas. Alcanzo a ver un perrito que se parecía mucho a mi Chocolo. Obviamente, después de 5 años el perro no va a estar igual, pero cuando tuve la certeza de que era él hice una publicación en Facebook para ver si me ayudaban a retenerlo", explicó Yasna.

Y es que el perro fue visto en el asiento de un bus, en la calle y otros sitios de la capital chilena. Yasna resaltó que muchas personas en Santiago se unieron para ayudar a encontrar a su mascota, algo que no dudó en agradecer.



¿Cómo fue el reencuentro entre Yasna y Chocolo?

El video que circula en redes sociales muestra al perro acostado en un andén mientras Yasna se acerca a él. "Chocolo, Chocolito. Soy yo, soy yo, mi amor", dice la mujer mientras se le corta la voz y rompe en llanto.

El animal, que se ve en delicado estado, se acerca a la mujer y permite que esta lo acaricie. "Fue muy emocionante volverlo a ver, no podía creer que esto estaba pasando después de 5 años, aún me parece algo increíble. Sabemos los maltratos que ellos reciben en la calle, hay perritos que nunca vuelven", expresó en Noticias Caracol Ahora.

"Qué amor Chocolo. La perseverancia alcanza y no darse por vencido"; "Bendito Dios, pobrecito, cómo sufriría buscando su dueña, su hogar", y "Qué lindo, me sacó las lágrimas", fueron algunas reacciones en redes sociales.