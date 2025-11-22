Encuentran sin vida a exparticipante de famoso programa infantil: van dos capturados por el caso

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de conocerse la noticia del hallazgo sin vida de Esteban de León, recordado por su participación en el programa panameño 'Canta Conmigo' en el año 2012, cuando apenas tenía 11 años.



El joven, de 25 años, cuyo talento lo llevó a ser conocido desde muy temprana edad, fue encontrado muerto después de permanecer desaparecido desde el 31 de octubre, fecha en la que se le perdió el rastro tras salir de la casa de su abuela. Su fallecimiento ha dado paso a una investigación que, a pesar de los avances iniciales, sigue rodeada de interrogantes.

De León fue reportado como desaparecido por su familia el mismo día en que no regresó a su residencia después de visitar a su abuela. La última comunicación que tuvo con su madre ocurrió el 31 de octubre en horas de la tarde, cuando le informó que se dirigía hacia la vivienda de la mujer.

Según el relato de la madre, el joven la llamó alrededor de las tres de la tarde para avisar que había salido del trabajo y que se encontraba en medio de un tráfico considerable. Tras su desaparición, familiares, amigos y autoridades emprendieron una búsqueda intensa, compartiendo imágenes e información sobre su caso a través de redes sociales y solicitando colaboración ciudadana.



En medio de esa movilización, la familia del artista insistió en que se reforzarán los esfuerzos oficiales para dar con su paradero. “Yo necesito a mi hijo vivo, en nombre de Dios. Ayúdenme, por favor", expresó su mamá en entrevistas con medios locales antes de conocerse el fatal desenlace.



Continúa la investigación por la muerte del joven estrella

De acuerdo con los reportes, el cuerpo de Esteban de León fue encontrado en los primeros días de noviembre en un sector conocido como Las Paredes, específicamente en su área 3, ubicado en el corregimiento de 24 de Diciembre.

Medios locales e internacionales informaron que el cuerpo habría sido hallado envuelto en bolsas de plástico y que, en las cercanías, se encontró la camioneta que el joven conducía, aparentemente quemada. Este detalle ha alimentado las dudas sobre las circunstancias en las que se produjo su muerte y ha llevado a las autoridades a reforzar la investigación, que continua en curso.

Los resultados de la necropsia inicial indicaron que el cuerpo no presentaba heridas externas visibles, razón por la cual se adelantan análisis complementarios que permitan establecer con exactitud la causa del fallecimiento. Mismos exámenes que serán cruciales para reconstruir los hechos y entender qué ocurrió durante las horas que transcurrieron entre su desaparición y el hallazgo del cadáver.

En paralelo, las autoridades confirmaron que dos personas fueron detenidas por su presunta relación con la desaparición del joven artista. Según informó TVN noticias, se trata de Arturo David Hansell, alias Pagoda, de 24 años, y Abdiel Oglivie, alias Tatín, de 20 años.

Ambos jóvenes están siendo investigadas bajo los cargos de homicidio doloso agravado, robo agravado, asociación ilícita para delinquir y privación de libertad.

El abogado Omar Jaén, representante de la familia de Esteban de León, presentó una querella dirigida contra los dos detenidos por el caso y contra cualquier otra persona que pudiera estar involucrada en la muerte del joven artista. El recurso se fundamenta en los delitos de homicidio, secuestro y robo, y permitirá que la familia participe activamente en el proceso penal y en todas las diligencias hasta llegar a un juicio oral.

De León, quien durante su infancia ganó reconocimiento por su participación en un programa televisivo de canto, se había convertido en una figura recordada con cariño por el público panameño. Su muerte ha generado numerosas reacciones, entre ellas mensajes de solidaridad hacia su familia y llamados para que el caso avance con celeridad y transparencia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL