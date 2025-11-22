¿Quién es el amigo de Daniel Muñoz que falleció y por el que le dedicó un gol con Crystal Palace?

“Por siempre en mi corazón”. Ese fue el mensaje que mostró el lateral colombiano Daniel Muñoz tras su gol en la victoria del Crystal Palace sobre el Wolverhampton en la Premier League. La anotación llegó al minuto 63 luego de aprovechar un rebote en el área y sacar un zapatazo de pierna derecha que venció al arquero rival.

Muñoz salió corriendo, les pidió a sus compañeros una pausa para que no lo abrazaron, elevó las manos y señaló al cielo con sus dedos índices. Luego mostró el mensaje que llevaba en su camiseta, se agachó y le dedicó su gol a su amigo fallecido.



El jugador colombiano vive días de duelo por la pérdida de uno de sus amigos más cercanos. Por este motivo, decidió dejar la concentración de la Selección Colombia para los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia, volviendo a las canchas este sábado 22 de noviembre con el Palace.



Fue hace una semana que Muñoz se enteró del fallecimiento de Sebastián Ríos, uno de sus más cercanos amigos o ‘parceros’, como se llaman en Antioquia. Así las cosas, el futbolista viajó de Estados Unidos hasta e municipio de Bello para acompañar las exequias de su ser querido.

El mensaje de Daniel Muñoz a su amigo Sebastián Ríos

En el mismo funeral de Sebastián Ríos, Muñoz le dedicó algunas palabras. “Es muy difícil honrar a un amigo cuando está ahí”, dijo visiblemente afectado y señalando el ataúd donde yacía el cuerpo.

En la ceremonia de despedida de Ríos, quien falleció por una dura enfermedad, el futbolista cargó el ataúd rumba al cementerio y también llevó un globo blanco que lanzó al cielo por las calles de Bello.

En otro de sus mensajes, Muñoz dijo que "no es fácil pararse uno acá y decirle algunas palabras. Siempre se lo dijimos cuando estaba en vida: era la alegría de este grupo, este loquito era el que nos hacía reír".

En su discurso, describió a Ríos como un ser humano “humilde, feliz y desinteresado”. Recordó que siempre estuvieron juntos y cuando él no era el afamado futbolista que es hoy en día. “Nos conocimos desde cero cuando no teníamos nada y hoy día seguimos conservando esa linda amistad que nos llevó a vivir momentos felices”, contó.

Muñoz encara con su equipo una semana clave en sus aspiraciones. Primero, por la Conference League, juega contra el Racing de Estrasburgo, de Francia, y de vuelta en la Premier League competirá contra el Manchester United. El lateral, considerado uno de los mejores del mundo en su posición, volverá a vestir los colores de la Selección Colombia hasta el 2026 cuando se prepare para enfrentar a Francia y Croacia meses antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

