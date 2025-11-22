En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / ¿Quién es el amigo de Daniel Muñoz que falleció y por el que le dedicó un gol con Crystal Palace?

¿Quién es el amigo de Daniel Muñoz que falleció y por el que le dedicó un gol con Crystal Palace?

El colombiano, tras perderse los partidos con la Selección por su momento de duelo, reapareció con gol en Inglaterra. "Por siempre en mi corazón", decía su camiseta.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz, futbolista colombiano del Crystal Palace.
Daniel Muñoz, futbolista colombiano del Crystal Palace.
X de Crystal Palace

Publicidad

Publicidad

Publicidad