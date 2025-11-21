En vivo
#LOMÁSTRINADO  / ¿Demogorgones en Bogotá y la isla Gorgona? Esto descubrió Edward Porras del Ojo de la Noche

¿Demogorgones en Bogotá y la isla Gorgona? Esto descubrió Edward Porras del Ojo de la Noche

El reportero del Ojo de la Noche, Edward Porras, se adentró en el mundo de "Stranger Things" para dar a conocer lo que pasó en Bogotá y la isla Gorgona mientras usted dormía.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de nov, 2025
¿Demogorgones en Bogotá y la isla Gorgona? Esto descubrió Edward Porras del Ojo de la Noche
Edward Porras reportando desde Bogotá.
