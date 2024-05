Exitosa profesional de 55 años se arrepiente de no tener hijos: "No sé para qué sirvo"

La historia de Véronique, una mujer suiza de 55 años, se ha hecho viral a nivel mundial, pues afirma que, pese a su éxito profesional, siente un “profundo pesar” porque nunca tuvo hijos.

Le contó al medio suizo RTS 1 que ella decidió apostarle a su carrera y a su desarrollo personal, por lo que dejó a un lado la idea de formar una familia. Aquellas decisiones que tomó hace varias décadas hoy le pesan.

En sus 55 años tuvo ausencia de relaciones amorosas prolongadas, por ello no conformó un hogar.

Tristemente dice que “el precio a pagar por la soledad es la pérdida de confianza en ti misma. Yo ya no sé en qué soy buena, no sé para qué sirvo. Tengo la impresión de que no valgo nada”.

Además, en este momento se encuentra soltera, lo que le causa mayor incertidumbre.

La vida de Véronique

Recalcó que tuvo una vida profesional deslumbrante, con largos periodos en el extranjero, pero que su vida amorosa fue un completo desastre: “Asumiendo mi responsabilidad, por haber sido yo quien eligió a mis parejas, a menudo me he hecho la pregunta de cómo hago yo para elegir siempre a los que no se comprometen, a los que son ‘minusválidos’ afectivos. Obviamente soy yo quien les elige, pero yo no sé cómo se hace eso”.

Su actual compañero de vida es un gato, el cual le brinda consuelo y apoyo. Incluso, mencionó que hay fines de semana en los que no habla con absolutamente nadie.

Comentó que “soy demasiado vieja, por lo que no soy nada en esta sociedad. No dejo a nadie detrás mío. No he dado a luz y es horrible decir eso”.

