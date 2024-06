Fantasmas en Colombia: videos de los espantos que han causado terror en varias ciudades

Además de ser rico en historia y cultura, Colombia es un país donde abunda el misterio. Muchas personas afirman haber visto fantasmas en diferentes ciudades. Y es que este es un tema recurrente de conversación, ya sea por leyendas, tradiciones o experiencias personales.

Le compartimos algunos ejemplos de supuestos fantasmas que personas han visto en diferentes ciudades de Colombia.

Fantasmas que dicen haber visto en Colombia

1. Supuesta fantasma en taxi de Bogotá

Cerca de los cementerios ubicados en la autopista Norte hay una historia de una supuesta fantasma en Bogotá. Era de noche cuando María Edith Rodríguez recogió en su taxi a una mujer extraña.

"Ella me dijo que si la llevaba a La Soledad y que allá la mamá me pagaba el servicio", recuerda la conductora.

Esta no era una pasajera común. No hablaba, no se movía y hasta parecía no respirar. "Le dije que si le sucedía algo, pero ella, en el transcurso del camino, no me dirigía la palabra para nada", señala María Edith.

La pasajera -rememora la taxista- era joven, muy bella y estaba bien vestida. "Olía mucho a formol y un olor como a tierra, y era como un frío que se penetró dentro del carro".



La supuesta fantasma en Bogotá solo le habló brevemente para darle la dirección de la casa donde la debía dejar, en el centro de la capital colombiana. "Cuando volteó a mirar, traspasa ya la puerta", relata, asombrada, María Edith.

La taxista bajó del vehículo y golpeó en la vivienda. Salió entonces una mujer mayor que le contó que la pasajera era, supuestamente, su hija muerta.

2. Niña en Hotel Tequendama, Bogotá

En Bogotá se dice que hay varios fantasmas que rondan por sus calles y edificios. Uno de ellos es el de la niña del Hotel Tequendama, que supuestamente se suicidó lanzándose desde una de las ventanas del lugar.

Muchos afirman que su espíritu aparece en el piso 13, donde se escuchan sus llantos y pasos.

3. Mujer en bus de Transmilenio

Otro supuesto fantasma es el de una mujer que al parecer saltó de un bus de Transmilenio en movimiento frente a un cementerio. Según testigos, la señora constantemente intenta regresar a su casa para buscar a su madre.

4. Fantasma en un animero de Antioquia

Un video captó la presencia de un supuesto fantasma en una procesión realizada en Marinilla, Antioquia. La escena tuvo lugar el pasado 2 de noviembre y se puede ver a un hombre está rezando con un megáfono, mientras es acompañado por un grupo de personas.

No obstante, en las imágenes se observa cómo una sombra gris aparece detrás de la procesión.

¿Real o fake? 😱#Marinilla Cuando grabaron "el animero" se vio lo siguiente 👀⬇️ pic.twitter.com/YComdPTfjP — Hamilton Gómez. (@HamiltonGomez20) November 3, 2022

5. Niña colgada en un camión

Fantasma de niña colgada en un camión Imagen tomada de Laboyanos.com

En agosto de 2022 se hizo viral la imagen del aparente fantasma deuna niña que se aparece en una carretera de Tolima.

“Nunca había creído en seres o espíritus, pero una noche en el departamento, en camino de ida para una vereda, íbamos mi familia y amigos en el auto y de una trocha adjunta a la carretera salió este camión y notamos que una niña iba en la parte de atrás”, narró Camila Andrea Ruiz, la joven que vio la figura.

Camila afirma que jamás pensó que se tratara de un fantasma y, por el contrario, con sus acompañantes se molestó y por eso tomó la foto, “ya que era inhumano que el señor llevara a esa hora una niña, era peligroso y eran las once de la noche”.

“El caso fue que cuando pasamos la parte oscura de la carretera, casi entrando a la vereda y para sorpresa de todos, la niña no estaba. Quedamos fríos y perplejos”, agregó.

Según la mujer, consiguieron que el conductor del camión parara y, tras hablar con él de lo sucedido, “el señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás y que ya le habían dicho sobre ella”.



6. Fantasma de una mujer en Medellín

Testigos dicen que en Medellín había un fantasma que habitaba en el edificio Mónaco, donde vivió el narcotraficante Pablo Escobar. Se trata de una mujer rubia que se asoma por las ventanas y que hace ruidos extraños.

Algunos especulan que es el espíritu de una de las amantes del criminal Pablo Escobar, que fue asesinada por él o por sus enemigos. Cabe aclarar que el edificio ya fue demolido.

Descubra el fantasma antes de la implosión del edificio Mónaco pic.twitter.com/aaX05L8Sbh — Fabio ValenciaCossio (@FValenciaCossio) February 23, 2019

7. Fantasma del pirata Francis Drake

En Cartagena se habla de varios fantasmas que se manifiestan en sitios históricos y coloniales de la ciudad. Uno de ellos es el del pirata Francis Drake, que asaltó y saqueó la ciudad en 1586.

Habitantes de la heroica argumentan que su fantasma recorre las murallas y los fuertes, buscando su tesoro perdido.

8. India Catalina

Otro fantasma que supuestamente recorre Cartagena es el de la India Catalina, que sirvió de intérprete y guía a los conquistadores españoles. Muchos creen que su espíritu vaga por las calles del centro histórico, lamentando su traición a su pueblo.

