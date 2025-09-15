En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Fundación organizó voluntariado para ayudar a perritos y nadie asistió: "Estamos muy tristes"

Fundación organizó voluntariado para ayudar a perritos y nadie asistió: "Estamos muy tristes"

La fundación expresó que "nuevamente nos dejaron plantados con el voluntariado". Además, señaló que esto no solo afecta los animalitos, sino que "implica organizar tiempo, recursos y logística".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:37 a. m.
Comparta en:
Fundación organizó voluntariado para ayudar a perritos y nadie asistió
Fundación organizó voluntariado para ayudar a perritos y nadie asistió -
Instagram: @funhuellas.positivas

Publicidad

Publicidad

Publicidad