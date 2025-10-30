En vivo
Jessi Uribe besó a una mujer en concierto y no era Paola Jara: el video es viral

Jessi Uribe besó a una mujer en concierto y no era Paola Jara: el video es viral

Seguidores del cantante se preguntan cómo reaccionó Paola Jara, quien atraviesa las últimas semanas de su embarazo, a esa situación.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de oct, 2025
Jessi Uribe
Jessi Uribe besó a una fan en un concierto -
Foto: @jessiuribe3

