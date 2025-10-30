Jessi Uribe besó a una mujer en concierto y no era Paola Jara: el video es viral

Jessi Uribe es uno de los cantantes colombianos más conocidos y queridos por su público en el país. El intérprete de 'Dulce pecado' suele tener una gran relación con sus fanáticos, con quienes a veces interactúa durante conciertos. Sin embargo, en su más reciente concierto, esa interacción fue mucho más cercana con una mujer que subió al escenario.



¿Qué hizo Jessi Uribe?

Todo ocurrió en una reciente presentación del colombiano en Caracas, Venezuela. El público estaba muy emocionado y el cantante invitó a una mujer al escenario mientras él interpretaba 'Coqueta'. La mujer, vestida con pantalón de jean y camiseta roja bailaba mientras Jessi Uribe le cantaba el tema popular, cuando el tema terminó el famoso quiso hablar con ella.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Jessi Uribe le preguntó el nombre a la fanática, quien le respondió que se llamaba Flor. El cantante procede a interpretarle a ella una parte de la canción mientras le acerca su rostro lentamente, el momento termina cuando la mujer le roba un beso al cantante, quien reacciona con risas a la situación mientras el público enloquece y Flor celebra.

El video fue compartido por el mismo Jessi Uribe en su cuenta de TikTok, donde escribió: "Que coqueta eres flor". La grabación rápidamente se hizo viral y alcanzó más de 400 mil reproducciones y más de 600 comentarios, en los que los seguidores del cantante bromean y cuestionan lo ocurrido, muchos de ellos mencionan a Paola Jara, esposa del cantante que actualmente está embarazada.



Publicidad

"Paola Jara viendo este vídeo"; "Quien fuera Flor"; "Paola sabe que esa doña puede ser fácilmente la madre de Jessi"; "Flor no va a dormir por unos días"; "después de ese beso la señora le dijo Jessi tú y yo qué somos?"; "Ella quiso ser feliz y él la ayudó"; "Hoy conocí la envidia"; "queremos saber que te dijo Paola Jara respecto a esto", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Jessi al ver el momento.

Una persona comentó: "Quedé en shock. Paola no lo vayas a regañar porfa". Este fue un comentario que Jessi Uribe respondió diciendo "ojalá que no". Por su parte, Paola Jara no se ha pronunciado al respecto.



Una nueva etapa para Paola y Jessi

Actualmente, Paola Jara está en el octavo mes de gestación y ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios para dedicarse por completo a la recta final del embarazo y a la llegada de su hija. Esta será su primera experiencia como madre, mientras que Jessi Uribe se convertirá en padre por quinta vez, ya que tiene cuatro hijos de una relación anterior.

Publicidad

La pareja, que lleva tres años de casados y ha compartido escenario en múltiples ocasiones, vive este momento con ilusión y gratitud. La celebración del baby shower, en el mes de septiembre, no solo fue una fiesta, sino también una muestra del cariño que los rodea, tanto en su círculo íntimo como en el corazón de sus fans.

En redes sociales, miles de seguidores de los artistas han expresado su alegría por la llegada de la bebé. “Qué hermosa familia”, “Dios los bendiga en esta nueva etapa” y “Será una niña muy amada”, son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones del evento.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL