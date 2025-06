George Slebi criticó letra de Shakira y reveló similitudes entre su vida y 'La Venganza de Analía'

El reconocido actor George Slebi, recordado por su participación en la serie La Venganza de Analía, en entrevista con Lo Más Viral dio detalles de la producción de la segunda temporada de la popular serie y como esta puede tener algunos detalles similares con su vida personal. También, habló de su carrera como psicólogo y dio a conocer su punto de vista sobre una de las canciones más conocidas de Shakira asegurando no estar de acuerdo con el mensaje que transmitía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante la conversación, el actor contó como llegó a la pantalla chica y como pasó por otra carrera antes de ello. Slebi dijo que a sus 21 años terminó una carrera en ingeniería y luego de eso si se dedicó de lleno a lo que quería, la actuación. "Me gradué de ingeniería, le dije a mi madre: 'madre coge tu diploma, me voy a hacer lo que quiero'". Sin embargo, unos años después, al notar que la carrera de actuación no le brindaba una estabilidad fija y sobre todo con el sentimiento de que le faltaba algo más a su vida, decidió estudiarpsicología a los 32 años. "Era un tema existencial donde yo decía, yo no siento que con la actuación llene una parte mía, como una parte del alma que dice, 'falta algo más, yo sé que puedo dar más, yo sé que hay algo que me está llamando', pero no lo tenía muy claro".

"No estoy de acuerdo con la frase de 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"

Hablando de su salud mental, explicó que siempre está buscando la manera de ser mejor persona y que, a diferencia de otros artistas del medio, en vez de enfocarse en el reconocimiento para él es importante ser consciente que algunos momentos son efímeros. Asimismo, dio su punto de vista de el por que en ocasiones a los hombres les cuesta pedir ayuda psicológica. El actor dijo que a nivel cultural este problema radicaría en el machismo y se refirió a una popular canción de la barranquillera Shakira para argumentar su idea.

Publicidad

"Yo no estoy de acuerdo con la frase de 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', creo que eso hace mucho daño, porque creo que los hombres justamente tenemos que aprender de las mujeres de eso. Las mujeres gracias a Dios tienen la sensibilidad de llorar más fácilmente, tiene la posibilidad de expresar sus emociones y eso es muy sanador", y explicó que el hecho de reprimir emociones solo desata una serie de enfermedades, incluso psicosomáticas.

"Los hombres hemos estado enseñados a que tenemos que ser los machos (...) y montamos una caratula, una imagen, una mascara egocéntrica donde nos protegemos ¿Quién ha dicho que en la vulnerabilidad no hay sanación? ¿Quién ha dicho que en la vulnerabilidad no hay poder? pero nos creemos un cuento distinto. Las mujeres lloran y las mujeres facturan, ambas". De acuerdo con lo que explicó, si bien es necesario que las mujeres sigan en su lucha por conseguir cargos en posiciones de liderazgo y demás, tal como los hombres lo han tenido, también es necesario no dejar de lado la sensibilidad. De hecho, relató que la mayoría de sus pacientes psicológicos son mujeres y que los hombres solo acuden a consulta cuando ya se sienten "en la inmunda".

Publicidad

Slevi habló de las similitudes de la historia de sus personajes con su vida propia

Por otra parte, Slevi habló de su vida personal y explicó que varias veces ha encontrado similitudes con las historias de sus personajes. La más reciente es el parecido entre su anterior relación sentimental y la relación que sostiene su personaje Pablo en la Venganza de Analía. "Acabo de terminar una relación muy importante en mi vida, paradójicamente con una senadora de Ecuador, que también fue asesora del presidente de Ecuador, mira las cosas de la vida tan rara", es de resaltar que en la serie su personaje también tiene un rol político trascendental y una relación sentimental bastante similar.

El artista señaló que si bien su ruptura amorosa es muy reciente y aún está en el proceso de sanar, confía en que si el destino los tiene para estar juntos más adelante logrará reunirlos y les facilitará las circunstancias, pues su desenlace se originó por la agenda muy ocupada de ambos.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL