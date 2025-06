Shakira presenta su línea de cuidado para el cabello, inspirada en su experiencia personal

Shakira es una de las estrellas de la música más importantes de las últimas dos décadas, destacando por su inigualable voz, sus movimientos de cadera y su cabello. La artista barranquillera ha demostrado a lo largo de su carrera que no solo conquista los escenarios y plataformas musicales, sino que también factura a través de diferentes negocios. Ahora llegó el momento de hacerlo con su cabello.

Aunque no siempre lo ha tenido así, uno de los looks más queridos y aplaudidos por los fanáticos de Shakira ha sido su tono entre rubio y café y, por supuesto, sus rizos naturales. Pues bien, llegó el momento en el que la artista global revela uno de sus secretos más esperados por sus seguidores: ¿cómo cuida su cabello? Es por eso que la colombiana incursiona en el mercado del cuidado capilar y presenta sus propios productos.

¿De qué se trata isima, la marca de cuidado capilar de Shakira?

Isima es una marca de cuidado del cabello clínicamente respaldada, inspirada en la diversidad capilar de la comunidad latina y diseñada para transformar la rutina capilar de forma profunda y personalizada. La iniciativa fue impulsada directamente por Shakira Mebarak, quien se desempeña como fundadora y directora de comunidad de isima, debido a la misma necesidad que ha vivido la cantante a lo largo de su vida por aprender a cuidar y manejar su cabellera.

Shakira se inspiró en su propia experiencia para crear sus productos - Foto: Prensa Shakira

"Una gran parte de mi identidad siempre ha sido mi cabello. Soy artista, intérprete, hija, madre, y desde siempre he tenido estos rizos que, créanme, han pasado por mucho. He visto a amigos, familiares y muchas otras mujeres como yo, pasar años probando cada nuevo producto disponible para encontrar el correcto. Siempre he sentido que hay muchos productos disponibles, pero no existe nada para enfrentar los retos que plantean los cabellos complejos y las texturas múltiples", explicó la colombiana sobre la historia personal detrás de sus productos. Inspirada en las necesidades no satisfechas del consumidor latino y en su propia experiencia como madre, artista y empresaria, Shakira unió fuerzas con científicos de élite para crear una gama que abordara los tres niveles fundamentales del cabello: cuero cabelludo, corteza y cutícula.

Como directora de comunidad, Shakira no solo liderará la visión estética de isima, sino que también impulsará proyectos sociales vinculados a sus causas de siempre: educación infantil, empoderamiento femenino y desarrollo comunitario global. Isima no es solo un producto, es una promesa de transformación del cabello y de la confianza de los latinos.

¿Cuáles son los productos?

La colección debut está compuesta por ocho productos que combinan fórmulas veganas, libres de crueldad animal, ingredientes limpios y envases sostenibles. Todos están certificados por Leaping Bunny y The Vegan Society, y cuentan con una fragancia creada bajo estrictos estándares internacionales de seguridad.

Estos son los productos de Shakira para el cuidado capilar - Foto: Prensa de Shakira

Productos de la colección isima:



Súperbomba – Mascarilla peptídica de triple reparación

Riquísima – Champú hidratante

Suavísima – Acondicionador hidratante

Delicia – Aceite reparador para el cabello

Reset – Champú aclarante

Iconic – Sérum densificante para el cuero cabelludo

All In – Acondicionador sin enjuague

Los rizos no mienten – Perfeccionador de rizos

Desde nombres juguetones hasta formulaciones de alto impacto, cada producto refleja el ADN de isima: eficacia científica con alma cultural.

¿Dónde se pueden conseguir los productos de Shakira para el cabello?

Isima estará disponible a partir del 16 de junio en isima.com, y el 6 de julio en todas las tiendas Ulta Beauty de Estados Unidos y en Ulta.com. Además, llegará a México en agosto, consolidando su enfoque en la comunidad latina.

“Nos inspiramos en la diversidad de texturas, rizos, porosidades y patrones del cabello latinoamericano, y creamos una marca que no simplifica, sino que abraza la complejidad”, explicó Sid Katari, CEO y cofundador de isima.La marca también formará parte del programa Conscious Beauty de Ulta Beauty, cumpliendo con los cinco pilares de belleza consciente.

