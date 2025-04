Hijo de Martín Elías revela cómo es su relación con su mamá: "Ella está sanando"

Martín Elías Jr. habló en un nuevo episodio de Lo Más Viral sobre lo que ha significado para él tomar la decisión de continuar con el legado musical de su abuelo Diomedes Díaz y de su padre Martín Elías, quienes no han estado presentes físicamente para apoyarlo y aconsejarlo. Es por eso que el joven de 17 años destacó que quien siempre lo ha acompañado en su recorrido es Caya Varón, su madre.

El 14 de abril de 2025 se cumplieron ocho años del trágico fallecimiento del cantante vallenato Martín Elías , tanto Martín Elías Jr. como Caya Varón, su primera esposa, compartieron en sus redes sociales emotivos mensajes para recordarlo. Por su parte, el joven cantante que sigue sus pasos reveló cuáles han sido las acciones que su mamá ha tomado para alejarlo de los vicios y los malos comportamientos.

¿Cómo es la relación de Martín Elías Jr. con su mamá?

El cantante vallenato aseguró que en el mundo del artista, y especialmente en el género vallenato, hay ciertos mitos y creencias sobre la infidelidad, el alcohol y otros excesos. Aunque reconoció que es algo que sí pasa en el entorno, Martín Elías Jr. agradeció las enseñanzas de su madre que a sus 17 años le permiten tomar decisiones correctas para su vida. "Mi mamá siempre fue muy estricta con las reglas, su palabra clave son los hábitos".

Contó que en su día a día se han convertido en "innegociables" sus momentos con Dios y leer algunos minutos, así como acostarse temprano y no quedarse despierto con el celular. "Al principio me costó, cuando estaba más pelado yo decía: 'cuando tenga 18 voy a hacer lo que se me dé la gana, me voy a ir de la casa'. Pero ahora que estoy más cerca de los 18 es donde más digo que para el mundo al que me estoy enfrentando, es mejor esos hábitos tenerlos".

Publicidad

Aunque ahora Martín Elías Jr. reconoce que las acciones y prohibiciones de Caya Varón en su niñez fueron positivas para convertirlo en el hombre que es hoy en día, confesó que también tuvo que llegar a acuerdos con ella y hacerle ver que en algunos puntos estaba exagerando. "Ella misma lo reconoció, creo que mi mamá ha cambiado en todo porque antes ella era más brava, ella está sanando, me lo ha comentado, tiene treinta y algo de años y dice que todavía está sanando cosas de sus 5, 6 o 7 años. Ese es el proceso de una relación tan hermosa que tengo con mi mamá, ella es la persona que yo más admiro en el mundo".

El hijo de Martín Elías ahora emprenderá un nuevo camino solo, estudiando en Barranquilla, pero recalcó que le ha insistido a su mamá para que permanezca a su lado en el mundo musical como parte de su equipo de trabajo. "Es un mundo pesado, no solo el mundo de la música, pero hay muchos vicios, alcohol. Yo tengo mi pareja y vengo de una ideología vallenata en el que el 99% son infieles, yo quisiera llegar a mi matrimonio, tener hijos y darle una buena vida a mi mujer. Sea ella u otra quiero darle una buena vida a la madre de mis hijos, quiero ser un papá y esposo presente".

Publicidad

Martín Elías Jr. habla sobre la infidelidad en el mundo vallenato

Martín Elías y su hijo Martín Elías Jr. aparecen juntos en tierno video en homenaje - @martineliasjr

"Eso es una verdad, aunque la infidelidad pasa en todo lado. Lo que pasa es que en el vallenato mi abuelo tuvo treinta y algo de hijos, otros 12 o 15. No es un mito, pero la cultura costeña eso lo aplaude", comentó el joven cantante de 17 años y reconoció que, a su corta edad, ha tenido que lidiar con las tentaciones y aprender a esquivarlas.

Martín Elías Jr. confesó que "en el mundo artístico y en el mundo real, pero tu vas a un concierto y hay mujeres que simplemente por estar contigo se te tiran encimo, te abrazan y te intentan besar, enfrente de tu mamá. Al fin y al cabo son las seguidoras, la fanaticada de uno, no se puede reaccionar mal. Las parejas tienen que entender que este es el medio, pero uno tiene que establecer límites. Yo por eso ando pegado de mi mamá y pegado a Dios".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co