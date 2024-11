Hombre da valiosa lección a sus hijos: "Soy millonario, pero no van a heredar nada"

Un millonario ha generado revuelo en redes sociales tras sus declaraciones en un programa de televisión. El hombre aseguró que, aunque posee una considerable fortuna, no piensa dejarles herencia alguna a sus hijos.

Se trata de Javier López, un empresario que tiene ingresos de hasta 4.500 millones de pesos colombianos de sus diferentes empresas. El éxito que ha logrado amoldar está acompañado de un pensamiento bastante particular que compartió en una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles.

"Soy millonario, pero mis hijos no van a heredar. Ellos saben que el rico soy yo, no ellos", manifestó López.

El español aseguró que amasar la fortuna que tiene en la actualidad no fue tarea fácil, pues su familia era muy humilde y sobrevivía gracias a la ganadería. El hombre trabajó desde joven y logró una buena sustentabilidad económica, pero para 2008 perdió todo en medio de una crisis: más de 1.000 oficinas y al menos 7.000 empleados.

De esta derrota, el hombre comentó que aprendió una lección de vida. "Cuando ganas te crees invencible, pero cuando pierdes analizas más. Aprendí más de los fracasos que de los éxitos", dijo.

El millonario estudió Derecho junto a su hija

López contó que su hija Ariana decidió estudiar Derecho y él se inscribió en la carrera con la joven para motivarla.

“Le dije: ‘Si estudiar es difícil, lo haremos juntos’. Nos graduamos como abogados colegiados con números consecutivos”, señaló López, mientras aseguró que con esta formación creó un bufete de abogados, uno más de sus negocios.

El hombre recalcó que siempre les ha inculcado a sus hijos que pueden conseguir lo que quieren por sus propios medios, con esfuerzo y disciplina.

"Mis hijos no esperan que me muera para cobrar una herencia. Quiero que sepan ganarse la vida por sí mismos. Les doy herramientas, contactos y consejos, pero el esfuerzo debe ser suyo”, acotó el millonario.

Además, agregó que "hay que educarlos en el esfuerzo. No me gustaría que fueran hijos de, que estuvieran deseando que me muera para cobrar una posible herencia, ni que, el día que yo no esté, no tengan la capacidad de generar sus propios ingresos. A mi entender, es muy triste".

Según el empresario, la base del éxito no es acumular dinero y más dinero, sino poder compartir el conocimiento con los demás.

“Si cuando mueres te queda un euro, es que hiciste mal los cálculos. Lo importante no es cuánto acumules, sino cuánto enseñes y cuánto inspires a los demás”, puntualizó.