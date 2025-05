¿Irreconocible? Así luce Wendy Sulca 19 años después de ser la voz viral de 'Cerveza, Cerveza'

Wendy Sulca tenía apenas ocho años cuando su voz comenzó a circular masivamente por internet. La pequeña fue famosa en la plataforma de YouTube con el video de una niña campesina vestida con ropa típica cantando 'Cerveza, Cerveza' y 'La Tetita', dos temas que se hicieron virales al punto de lograr una colaboración con La Tigresa Del Oriente. Según reveló a El País años más tarde, fue en un ciberlocutorio de su barrio en Lima, Perú, donde descubrió que su imagen era viral.

A los 21 años, Wendy Sulca ya había escrito un libro de su vida, tenía sus propios éxitos, actuó en televisión, hizo dos películas y ya iba por su cuarto disco. Sus múltiples proyectos iniciaron como una vitrina para mostrar la cultura musical de los Andes peruanos, sin embargo, el precio de su exposición fue alto: Wendy enfrentó burlas, comentarios discriminatorios y una oleada de críticas provenientes de personas que no comprendían su trabajo.

Criada por una madre cantante y compositora y un padre que tocaba el arpa, Wendy creció rodeada de música, lo que la impulsó a ser ella misma desde pequeña. Su madre, Lidia Quispe, además de ser su mentora, asumió el rol de mánager y se convirtió en el eje de su carrera artística; por otro lado, su padre, Franklin Sulca, murió en un accidente poco antes de su primer debut formal. En la actualidad, Wendy ya tiene 29 años y sigue siendo artista y hace activismo por medio de sus redes sociales.



¿Quién es Wendy Sulca, una de las voces más virales de los 2000's?

Wendy Sulca es una cantante y compositora peruana que saltó a la fama a principios de los años 2000, cuando sus videos caseros comenzaron a viralizarse en YouTube y otras plataformas digitales. Nacida el 22 de abril de 1996 en Lima, Perú, Wendy creció en una familia de raíces andinas y comenzó a cantar desde muy temprana edad, impulsada por la tradición musical de familia. Su carrera artística despegó con temas que interpretaban el folclore andino.

¿Quién es Wendy Sulca, una de las voces más virales en 2008? - Los Informantes/ YouTube: Wendy Sulca

Sus canciones más conocidas de esa etapa inicial son 'La Tetita', 'Cerveza, Cerveza' y 'Papito, ¿por qué me dejaste?', todas grabadas cuando apenas tenía entre 8 y 10 años. Estos videos fueron subidos originalmente por su madre, con la intención de compartirlos con familiares migrantes. Sin embargo, en cuestión de horas se volvieron rápidamente virales y fue cuando empezaron los múltiples comentarios ofensivos sobre su apariencia, su voz aguda y su forma de cantar.

Según comentó al medio citado, durante muchos años no entendía completamente la magnitud de su viralidad ni el tipo de acoso que sufría: "Yo no podía creer lo que me estaba pasando. Me decían india, fea, o '¿qué hace esa niña sin dientes cantando?'. Se reían de mí e incluso me deseaban la muerte. Me convirtieron en un meme por desconocer mi cultura", expresó. La artista recuerda que no tenía computadora en casa y que, cuando una compañera le dijo que era famosa, no entendía a qué se refería. Al buscar su nombre en Google, encontró sus videos con miles de visitas y una ola de comentarios hirientes.

Durante años, los comentarios que recibió fueron agresivos y despectivos y solo de adulta comprendió que había sido víctima de acoso en redes. A pesar de ello, jamás se sintió avergonzada de su música ni de sus raíces: "Aunque pude haber renunciado, no lo hice. Nunca sentí vergüenza de la música que cantaba porque significaría sentir vergüenza de mi papá, mi mamá y mis abuelitos", indicó en la entrevista.



Hizo una colaboración con La Tigresa del Oriente

Con el paso del tiempo, Sulca empezó a viajar por el continente aún siendo una niña, pues era invitada a medios internacionales y a participar en programas y conciertos en países como Argentina, México, España y Colombia. Aunque la fama no le generó ingresos inmediatos, sí le permitió establecer conexiones y reaparecer con otros artistas virales como en su momento lo fue La Tigresa del Oriente y Delfín Quishpe, con su canción 'En Tus Tierras Bailaré'

¿Quién es Wendy Sulca, una de las voces más virales de los 2000's? - YouTube: Wendy Sulca

Además de cantante, Wendy también se formó profesionalmente: se graduó como administradora de empresas, escribió un libro sobre su vida y participó en películas y series de televisión. A partir de la adolescencia y entrada la adultez, empezó a incorporar géneros como el pop, el reguetón y el 'neo perro andino', una fusión de música urbana con instrumentos tradicionales de los Andes.



¿Cómo luce actualmente Wendy Sulca?

Actualmente, Wendy Sulca es una joven artista peruana de 29 años que dejó atrás la imagen infantil con la que se hizo viral. En redes sociales defiende a personas que, como ella, se dan a conocer por medio de sus raíces andinas. Por ejemplo, hace poco defendió a dos niñas huancavelicanas que fueron objeto de burlas por interpretar música tradicional andina y pidió más empatía por las nuevas voces jóvenes que empezaron a resurgir luego de sus éxitos de niña.

¿Cómo luce actualmente Wendy Sulca? - Redes sociales

"Una de ellas se parecía tanto a mi mamá y a sus cantos tradicionales, que me afectaron aún más las burlas. Tenía que decir algo, porque estaban siendo igual de malos de lo que fueron conmigo. Cuando no conozcas una cultura, no te burles. Escúchala, obsérvala, respétala", indicó en sus redes sociales. Entre sus nuevas canciones, se encuentran temas como 'Chau, Chau, Chau' y 'Soy Real'.

