Esta es la historia de King Charles, el 'perro aura' que es viral por ser el líder de su manada

Los animales suelen robarse el corazón de miles de personas a través de internet con sus juegos, ocurrencias e historias de vida. En la actualidad es el 'perro aura' el que se ha vuelto protagonista de videos virales en las plataformas digitales y causando gran atracción entre los internautas. ¿De dónde es el canino y realmente qué es lo que ocurre con él?

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En los videos que han acumulado miles de reproducciones en redes sociales se puede ver que en un refugio de perros se empiezan a presentar peleas entre los animales; sin embargo, con la sola presencia del 'perro aura' se logran evitar los conflictos entre sus compañeros. El perro en cuestión no es el más grande ni el más temible de la manada, de hecho no necesita ladrar ni mostrar sus dientes para hacerse respetar, tan solo camina por el lugar y todos los demás canes se alejan y quedan quietos.

¿Quién es el perro aura?

Los videos del 'perro aura' empezaron a publicarse, originalmente, en el perfil de una usuaria de Instagram bajo el nombre de Sleep New. En las grabaciones la mujer explicaba que había encontrado un fenómeno extraño en un refugio rural para perros en China, donde había una especie de "jerarquía" entre sus habitantes. "Es como si estuviera viendo 'Game of Thrones'", escribió en el primer video la mujer y rápidamente la grabación alcanzó millones de vistas y empezó a ser replicada en otros perfiles y redes.

Publicidad

Al notar el interés de los internautas por el perro, al que llamaron en las redes sociales King Charles (rey Carlos), la mujer creó una serie al respecto, mostrando todas las peleas que a diario frena el líder de la manada. Aunque el nombre que le han dado al can evoca a la raza Cavalier King Charles Spaniel, no se ha confirmado si pertenece a esta. Realmente los internautas han creído que el nombre es apropiado porque, dentro de la jauría de perros del refugio, este peludo parece ser el rey.

King Charles no necesita gran fuerza o ladridos para controlar lo que ocurre en el patio cuando sus súbditos tienen algunas diferencias. "Detrás de cada mediación de disputas hay una manifestación de la autoridad del rey Carlos", se lee en la descripción de algunos videos. El tema se ha hecho tan popular que se ha convertido en una serie real, con otros personajes como Thorne (mano derecha de King Charles) y Rocky (el perro que desafía al líder de la manada). Pero el protagonista siempre es el rey, tanto en los momentos en los que reprende a los conflictivos, como cuando simplemente pasea por el patio, su reino, controlando que todo esté en orden.

Publicidad

"En este reino, cada perro tiene su propia historia, y por supuesto, nuestro rey Carlos no es la excepción", agregó la mujer en otro video en el que se ve que el rey resultó lastimado en medio de una de las peleas, pero con su espíritu y poder pacifista logró controlar todo. Cada video es una muestra de poder, control y hasta la humildad del King Charles, quien además de ser contundente con los buscapleitos del refugio, también es justo y da segundas oportunidades a quienes reconocen su posición de alfa.

Sleep New hizo una nueva aclaración sobre la historia al ver el fenómeno que era a nivel mundial. "Me gustaría hacer una actualización más y dar una respuesta unificada. Todos estos videos fueron grabados por un amante de los perros en una zona rural de China. Añadí contenido basado en los videos, lo que condujo a la creación del actual rey Carlos". También señaló que su intención era compartir este llamativo fenómeno con todo el mundo, pero que, desafortunadamente, desconoce el origen del can y más detalles sobre su vida.

La usuaria resaltó que, así como King Charles, ella quiere paz en el mundo y encuentra en este pequeño reino canino una esperanza para alcanzarla. "Existe la posibilidad de que la serie del Rey Carlos termine algún día. Por lo tanto, ignoremos los rumores y chismes de internet y disfrutemos en silencio de cómo el rey Carlos resuelve conflictos y gobierna a sus súbditos en su reino. Al igual que en nuestra vida diaria, debemos esforzarnos por reducir los conflictos y disfrutar de la vida".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co