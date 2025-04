Iván Lalinde decidió adoptar a perrita que se pensionó en Caracol: ¿cómo le fue con sus gatas?

Iván Lalinde ha conmovido a sus seguidores en redes sociales al revelar que tomó la decisión de adoptar una nueva mascota. El presentador de Día a Día es reconocido por su amor por los animales, especialmente por Irene y Abril, sus dos gatas. Ahora el famoso quiso llevar a su casa a Aurora, una perra de raza pastor alemán que, luego de 8 años, se pensionó en Caracol Televisión.

A través de tres videos, el presentador paisa contó cómo fue el proceso que decidió realizar para adoptar a Aurora y asegurar la mejor manera de llevar a su casa, donde sus gatas son las que mandan. A pesar de sus intentos y asesoría con expertos, la historia todavía no tiene un final feliz y el famoso está pidiendo ayuda a sus seguidores.

Iván Lalinde conmovió con historia de Aurora

Aurora es una perrita de raza pastor alemán que, durante 8 años, apoyó los procesos de seguridad en las entradas de Caracol Televisión . Después de su arduo trabajo la canina se va a pensionar y, según reveló el mismo presentador, empezó un proceso de búsqueda de familia. Lalinde al enterarse de esta noticia, quiso llevársela para su casa a las afueras de la ciudad, donde le garantizaría un estilo de vida calmado y feliz al animal.

"Hace años me encuentro en la portería con los perritos de seguridad del canal, yo me encariño con los animales y una de ellas es Aurora, desde siempre como que tuvimos química. Me contaron que Aurora se iba a pensionar muy pronto y yo con esas ganas de llevármela para la casa", empezó contando Lalinde en sus redes sociales. El presentador agregó en el video algunas imágenes de sus encuentros con la perrita dentro de las instalaciones de Caracol Televisión, grabaciones en las que es evidente la buena relación que tiene con la canina.

Aunque tomar la decisión de llevar a Aurora a su casa fue fácil, Iván Lalinde detalló que lo difícil sería que sus gatas, a quienes llama con cariño 'Las Doñas', la aceptaran. "Yo le quiero dar buena vida a Aurora", aseguró el presentador, por lo que acudió a un entrenador de perros para saber cómo manejar ese proceso de adaptación. "Si no se logra, lo que hago es buscarle una familia a Aurora, un espacio donde ella pueda vivir feliz, después de trabajar tanto tiempo".

Finalmente, después de iniciar un proceso de reintegrar socialmente a la perrita para que se adaptara a un entorno familiar y no laboral, llegó el momento de llevarla a casa del presentador. Lalinde detalló que el camino estaba en 45% positivo con Aurora, pero que un 50% también dependía de la reacción que Irene y Abril tuvieran a la llegada de un nuevo integrante a su casa, especialmente un perro.

En un primer momento, Aurora estuvo en el jardín de la casa y las gatas lograron verla por las ventanas. La primera impresión no fue grata. "Irene es sordita, entonces ella siempre vive a la defensiva. Esto no pinta bien", expresó el presentador al ver que la gata se mostró en alerta y dispuesta a atacar a Aurora. "Yo esto lo estoy haciendo con un entrenador de perros, con un adiestrador, es muy importante".

Iván Lalinde explicó que "quiero que todos estén cómodos en la casa, que Aurora esté tranquila y lo mismo las niñas que son las dueñas de la casa. Este momento es decisivo porque es el momento en que Aurora entra a la casa para encontrarse frente a frente con las doñas". En la grabación se puede ver que, tanto la gata como la perra se ponen la defensiva al verse. El presentador contó que se intentó por alrededor de una hora ver si alguna de las dos cedía, pero eso no sucedió.

Al notar que no era posible una sana convivencia entre su gata Irene y la perrita Aurora, Iván Lalinde tuvo que tomar la difícil decisión de dejar ir a Aurora, pues no podrá tenerla en su casa. "Aurora no puede vivir con Irene y con Abril, es algo muy variable y en cualquier momento nos puede dar una sorpresa y no queremos que ninguno sufra. Es que Irene tiene 15 años, de esos lleva 13 años conmigo, ya es una gata adulta, es paciente renal, definitivamente es poner en riesgo los últimos días de la mona".

Por todo esto, ahora el presentador de Día a Día está buscando un nuevo hogar para Aurora y pidió la ayuda de sus seguidores. "Es muy duro, pero yo sé que Aurora va a encontrar una familia hermosa, una familia donde la reciban, la consientan, la apapachen, le den camita, le den comida, la cepillen, donde ella se sienta tranquila, donde sea la reina de la casa. Así que si saben de una familia que no tenga gatos y que quiera un perrito, se las tengo".

