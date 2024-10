Joven perdió una entrevista de trabajo porque su madre quiso entrar con él

En una situación poco común y que se ha vuelto viral en redes sociales, un joven perdió la posibilidad de conseguir un trabajo debido a la insistencia de su madre al querer acompañarlo durante la entrevista laboral.

La historia fue relatada por una reclutadora española llamada Alba Vilchess, quien compartió la experiencia a través de su cuenta de TikTok, provocando una ola de comentarios y opiniones. Además, confesó que no es la primera vez que esto le pasa con algún candidato.

La madre le insistió a la reclutadora entrar con su hijo a la entrevista

Vilchess contó que todo comenzó de manera normal, cuando salió a buscar al joven para la entrevista.

Al identificarlo, le pidió que la acompañara a la sala para iniciar la conversación, pero para su sorpresa, la madre del aspirante también se levantó y anunció que iba a ingresar con su hijo. La reclutadora, sorprendida por la petición, le explicó cortésmente que la entrevista era solo para el candidato y que debía ser él quien respondiera solo las preguntas, como parte de la evaluación de su idoneidad para el cargo.

La madre del joven, sin embargo, no estuvo de acuerdo y siguió insistiendo en ingresar, a lo que la reclutadora respondió firmemente: “Señora, lo siento mucho, pero la entrevista es para su hijo. O entra él o no entra nadie”. Al final, el joven, tal vez influenciado por la presencia de su madre, decidió no ingresar solo a la entrevista, lo que provocó que ambos se retiraran, descartándose así del proceso de selección.

Usuarios están en desacuerdo con la actitud de la madre

Este curioso suceso ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios consideraron la intervención de la madre como inapropiada, señalando que es fundamental que un candidato demuestre su capacidad de enfrentarse solo a situaciones de presión como una entrevista de trabajo.

Otros, aunque en menor medida, mencionaron que la madre pudo haber actuado por nerviosismo, preocupada por el bienestar de su hijo.

“No me imagino a un padre o madre queriendo estar presente en una entrevista con su hijo adulto”, comentó un usuario. Otro añadió: “Las entrevistas son una prueba para demostrar madurez e independencia, nadie debería asistir acompañado”.

Aunque la reclutadora española no reveló más detalles sobre el joven ni la vacante a la que aspiraba, su anécdota ha servido como un recordatorio de la importancia de permitir que los candidatos enfrenten estos retos por su cuenta, sin la intervención de terceros, por más cercanos que sean.

Las entrevistas de trabajo son un momento clave en cualquier proceso de selección, ya que permiten a los empleadores conocer mejor a los candidatos, no solo evaluando sus competencias técnicas, sino también habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo y la capacidad para trabajar en equipo.

Sin embargo, en este caso, el proceso no llegó a completarse debido a la inesperada intervención de la madre del candidato.

