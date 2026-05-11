Revelan video del momento exacto del accidente que dejó una motocicleta colgada de un semáforo

Un video difundido en redes sociales reveló el momento exacto en el que la motocicleta involucrada en accidente en Canadá terminó colgando de la estructura de un semáforo. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran cómo el vehículo salió disparado por el aire y quedó suspendido varios metros sobre la vía, mientras el conductor terminó gravemente herido sobre el pavimento.



El hecho ocurrió en la tarde del sábado 9 de mayo en la intersección de la avenida 72 y la calle 120, cerca de la frontera entre Surrey y Delta, en la provincia de Columbia Británica, según informó la cadena canadiense CBC News.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque inicialmente las fotografías del lugar llamaron la atención por la extraña e inusual posición en la que terminó la motocicleta, ahora un video conocido en redes sociales permitió observar cómo ocurrió el accidente y cómo el vehículo terminó atrapado en la estructura metálica del semáforo.



¿Cómo terminó la moto en el semáforo?

En las imágenes se observa que el automóvil gris avanzaba cruzando la intersección cuando la motocicleta apareció transitando aparentemente a alta velocidad. Segundos después, el conductor de la moto frenó bruscamente, lo que provocó que el vehículo saliera impulsado hacia arriba.

La grabación muestra que la motocicleta se elevó de forma vertical, giró en el aire y terminó atrapada en la estructura que sostiene el semáforo, donde permaneció balanceándose tras el impacto.



Al mismo tiempo, el conductor de la moto salió expulsado hacia adelante, pasó por encima del área cercana al automóvil involucrado y terminó varios metros adelante sobre la vía.



Las imágenes también dejan ver que el automóvil involucrado permaneció detenido tras el choque. De acuerdo con las autoridades, el conductor del carro no sufrió heridas y resultó ileso.

Publicidad

Cámara de CCTV detecta el momento Justo del accidente en Canadá que dejó a una motocicleta colgada de un semáforo. pic.twitter.com/tDUvNc1K6h — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) May 11, 2026

¿Qué se sabe del motociclista?

La Policía de Delta informó que recibió el reporte del accidente poco antes de las 3:00 de la tarde y confirmó que el motociclista sufrió heridas de gravedad, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Publicidad

Sin embargo, las autoridades precisaron que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Mientras tanto, el insólito escenario obligó al cierre parcial de la vía y generó la llegada de decenas de curiosos que se acercaron para observar la motocicleta suspendida sobre la intersección.

Las fotografías y videos captados desde distintos ángulos muestran el vehículo atrapado sobre la estructura metálica del semáforo elevado, una escena que sorprendió incluso a residentes acostumbrados al alto flujo vehicular de la zona.

“Nunca había visto nada igual, es como ver una película”, afirmó William Chan, residente de Surrey citado por CBC News.

Publicidad

El hombre contó que cuando llegó al lugar inicialmente vio un vehículo averiado sobre la vía y comenzó a buscar el otro automotor implicado en el choque.

“Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista y (la moto) estaba arriba; fue una locura”, relató.

🇨🇦 | Una motocicleta quedó suspendida de un poste de semáforo tras chocar contra un BMW en una intersección cerca de la frontera Surrey-Delta.



El impacto lanzó la moto al aire; el conductor de la motocicleta sufrió lesiones graves pero no mortales. pic.twitter.com/J3NQLSpzrK — Actualidad Viral (@ActualidaViral) May 10, 2026

Publicidad

Durante varias horas, equipos de emergencia y operarios trabajaron en la zona utilizando maquinaria especializada para retirar el vehículo. Otro de los testigos fue Jevon Ryan, quien manifestó su sorpresa al ver la trayectoria que tomó la motocicleta tras la colisión.

“Uno pensaría que se lanzaría hacia las aceras, hacia los negocios, pero que se eleve perfectamente y se envuelva a su alrededor… Es impresionante”, expresó.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre las causas exactas del accidente ni confirmaron oficialmente qué provocó que la motocicleta terminara suspendida en el aire.

Sin embargo, el video difundido en redes sociales se convirtió en una de las principales evidencias visuales del impacto y permitió reconstruir parcialmente la secuencia del choque que dejó una de las escenas más llamativas registradas recientemente en esa zona de Canadá.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co