No es su celular: Spotify se cayó a nivel mundial y dejó sin servicio a miles de usuarios

Spotify, una de las plataformas de música en streaming más utilizadas en el mundo, presenta fallas este martes 12 de mayo que afectan tanto su aplicación móvil como su reproductor web. Miles de usuarios comenzaron a reportar inconvenientes para reproducir canciones, cargar contenido y acceder al servicio.

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Los problemas empezaron a hacerse visibles en horas de la mañana, cuando personas en distintos países señalaron que la aplicación dejaba de responder o simplemente no permitía escuchar música en línea. En varios casos, únicamente funcionaban las canciones descargadas previamente en los dispositivos.



Usuarios reportaron problemas para escuchar música en Spotify

Además de los inconvenientes en celulares y computadores, usuarios escribieron en la red social de X que, al intentar ingresar a Spotify desde el navegador web, encontraron mensajes de error relacionados con el servidor. Uno de los avisos más frecuentes fue el "Error 503 first byte timeout", una falla que generalmente aparece cuando el sistema tarda demasiado en responder a las solicitudes de los usuarios.

La caída también quedó reflejada en plataformas de monitoreo como Downdetector, donde los reportes comenzaron a aumentar rápidamente después de las 12:20 de la tarde. En pocos minutos, en Colombia más de 200 usuarios informaron problemas relacionados con la reproducción de música, el inicio de sesión y la carga de contenido.



"Estaba jugando al fútbol y la música se detuvo de forma aleatoria", "Mi Spotfiy se niega a dejarme entrar de nuevo a mi cuenta", "Desinstalé, reinstalé y ahora no recibo nada, ni siquiera puedo volver a iniciar sesión en la app", "Mi Spotify sigue desconectándose, no puedo reproducir música, ¿qué está pasando?", fueron algunos de los comentarios de otros países, especialmente en Estados Unidos.



Los usuarios afectados señalaron que los errores se presentaron en diferentes dispositivos, incluidos teléfonos móviles, computadores, televisores inteligentes y consolas de videojuegos donde está disponible Spotify.



Spotify reconoció las fallas en la plataforma

Aunque la compañía no entregó detalles sobre las causas exactas de la interrupción, la cuenta oficial Spotify Status, encargada de informar el estado del servicio, confirmó que estaban revisando los inconvenientes registrados en la aplicación.

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"Estamos al tanto de algunos problemas actuales con la aplicación y los estamos revisando", reportó la cuenta Spotify Status en X cerca de medio día (en Colombia). Hasta el momento, la empresa no ha explicado si se trata de una falla global, una saturación temporal de servidores o un problema técnico interno.

Mientras se restablece el servicio, varias personas optaron por utilizar otras plataformas de música en streaming como YouTube Music o Apple Music.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co