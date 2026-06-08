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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Los memes que deja el triunfo de Junior sobre Nacional en la Liga BetPlay 2026-I

Los memes que deja el triunfo de Junior sobre Nacional en la Liga BetPlay 2026-I

Mientras el equipo rojiblanco aseguraba su título con un marcador global de 3-1, miles de usuarios compartieron memes inspirados en las jugadas más comentadas del partido.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Los memes que deja la final de Nacional y Junior en la Liga BetPlay 2026-I
Los memes que deja la final de Nacional y Junior en la Liga BetPlay 2026-I. -
Redes sociales

La consagración de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga BetPlay 2026-I no solo dejó celebraciones entre sus aficionados y frustración en la hinchada de Atlético Nacional. Como suele ocurrir en los partidos más importantes del fútbol colombiano, las redes sociales se convirtieron en un escenario paralelo donde los memes, las bromas y las reacciones de los usuarios acompañaron cada momento de la serie definitiva que terminó con el título para el conjunto barranquillero.

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La final entre Atlético Nacional y Junior fue seguida por miles de aficionados dentro y fuera de los estadios. Mientras en el terreno de juego ambos equipos disputaban el trofeo del primer semestre del año, en plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok se desarrollaba otro partido: el de la creatividad de los hinchas.

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Desde el compromiso de ida, disputado en Barranquilla y que terminó con una ventaja de tres goles para Junior, comenzaron a circular publicaciones que reflejaban la sorpresa por el rendimiento del conjunto antioqueño. Al final, la serie terminó con un marcador global de 3-1 a favor del conjunto barranquillero, resultado que le permitió levantar el trofeo de la Liga BetPlay 2026-I.

Los memes que deja la final entre Nacional y Junior en la Liga BetPlay

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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