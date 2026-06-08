Los memes que deja el triunfo de Junior sobre Nacional en la Liga BetPlay 2026-I

La consagración de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga BetPlay 2026-I no solo dejó celebraciones entre sus aficionados y frustración en la hinchada de Atlético Nacional. Como suele ocurrir en los partidos más importantes del fútbol colombiano, las redes sociales se convirtieron en un escenario paralelo donde los memes, las bromas y las reacciones de los usuarios acompañaron cada momento de la serie definitiva que terminó con el título para el conjunto barranquillero.

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La final entre Atlético Nacional y Junior fue seguida por miles de aficionados dentro y fuera de los estadios. Mientras en el terreno de juego ambos equipos disputaban el trofeo del primer semestre del año, en plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok se desarrollaba otro partido: el de la creatividad de los hinchas.

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Desde el compromiso de ida, disputado en Barranquilla y que terminó con una ventaja de tres goles para Junior, comenzaron a circular publicaciones que reflejaban la sorpresa por el rendimiento del conjunto antioqueño. Al final, la serie terminó con un marcador global de 3-1 a favor del conjunto barranquillero, resultado que le permitió levantar el trofeo de la Liga BetPlay 2026-I.



Los memes que deja la final entre Nacional y Junior en la Liga BetPlay

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JUNIOR TU PAPÁ, SOMOS CAMPEONES, HIJOS NUESTROS, RATEROS-MAFIOSOS pic.twitter.com/C6xMmjSzLC — Mr. CAVsulas (@CAVsulas) June 9, 2026

Nadie



Absolutamente nadie



Los hinchas de Junior apenas le clavaron el primero a Nacional pic.twitter.com/l3Zkoq5r6X — Samuel (Ex Incógnito Poderoso) (@ExIncognitoP) June 3, 2026

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Los Hinchas de Junior en estos momentos.pic.twitter.com/mEk2bMCssz — Apuestas LM /Apuestas Deportivas Free (@ApuestassLM) June 9, 2026

BICAMPEONES JUNIOR TE AMO CON EL ALMA pic.twitter.com/9Q0boscGZ9 — Lucas¹¹ X12 ⭐ BICAMPEÓN (@rodrygian) June 9, 2026

el arquero de junior viendo el penal de Morelos pic.twitter.com/AlaclCFhjb — D A L B (@zerep_dalb) June 8, 2026

*Ponen la vuelta de la liga colombiana en la concentración de la selección Colombia



Muñoz y Ospina // El hp de Luis Díaz pic.twitter.com/uLw8tEgnmW — Santiago (@canterano_) June 9, 2026

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co