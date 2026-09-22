¿Actividad sísmica en Chocó y Tolima está relacionada con el terremoto del 10 de agosto? SGC explica

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este martes que continuará publicando un boletín diario sobre la actividad sísmica registrada en Chocó y Tolima, luego de identificar diferentes secuencias de sismos en ambos departamentos. El reporte señala más de 330 eventos asociados a la secuencia posterior al terremoto de magnitud 7,4 Mw ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, además de más de 1.500 eventos correspondientes a un enjambre sísmico en otros municipios del departamento y al menos 280 sismos registrados recientemente en Chaparral, Tolima.

El informe publicado por la entidad analiza por separado la actividad registrada en Chocó y la que comenzó en Chaparral, Tolima, y plantea hipótesis preliminares sobre los fenómenos observados. El SGC señala que algunos de estos eventos podrían estar relacionados con cambios en el campo de esfuerzos generados por el sismo de magnitud 7,4 Mw ocurrido el pasado 10 de agosto.



¿Qué está pasando con los sismos en Chocó?

De acuerdo con el boletín del SGC, en el departamento de Chocó se pueden diferenciar dos grupos principales de sismos. El primero está ubicado principalmente en los municipios de San José del Palmar, Litoral de San Juan y Sipí, donde los eventos se han presentado a profundidades de entre 70 y 105 kilómetros. Según el análisis de la entidad, esta profundidad corresponde a una actividad sísmica que ocurre dentro de la placa que se encuentra en proceso de subducción. Los epicentros presentan una orientación principalmente de noreste a suroeste, similar a la dirección del plano de ruptura asociado al sismo de magnitud 7,4 Mw del 10 de agosto.

En este sector, el SGC ha registrado más de 330 sismos desde la ocurrencia del evento principal. De ese conjunto, dos tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4,0. El evento de mayor magnitud dentro de esta secuencia alcanzó 4,8 M y se registró el mismo 10 de agosto a las 8:18 de la mañana, a una profundidad aproximada de 95 kilómetros. El comportamiento de esta primera secuencia, explica el SGC, corresponde al de una serie de réplicas. Después del sismo principal se produjo una mayor cantidad de eventos y, posteriormente, la frecuencia y las magnitudes han disminuido de manera progresiva.



Más de 1.500 sismos forman otro grupo en Chocó

El segundo grupo identificado por los investigadores del SGC se encuentra en las zonas cercanas a Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. En este caso, los sismos se ubican a profundidades de entre 30 y 60 kilómetros y presentan una distribución principalmente de norte a sur. A diferencia de la secuencia de réplicas asociada al terremoto del 10 de agosto, este segundo grupo no presenta el mismo descenso progresivo en el número de eventos ni en sus magnitudes. El SGC explica que la actividad continúa con variaciones tanto en la cantidad como en el tamaño de los sismos. Este comportamiento es compatible con lo que en sismología se conoce como un "enjambre sísmico".



En un enjambre no existe necesariamente un único sismo principal que domine la secuencia. Por esa razón, los eventos de mayor magnitud pueden aparecer en distintos momentos. Hasta la fecha del boletín, la entidad ha registrado más de 1.500 eventos correspondientes a este grupo. De ellos, 28 han tenido magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML. El SGC plantea como explicación preliminar que este enjambre podría estar relacionado con la "migración de fluidos, provenientes de reacciones de deshidratación de minerales en la placa subducida a mayor profundidad, hacia la base de la corteza continental y la cuña del manto de la placa superior".



La entidad también contempla otra posibilidad: que el sismo de magnitud 7,4 Mw del 10 de agosto haya generado modificaciones en el estado de esfuerzos de las rocas de la zona y favorecido la reactivación de estructuras cercanas. "Un sismo de gran magnitud modifica el campo de esfuerzos en las rocas circundantes y puede favorecer la reactivación de estructuras cercanas, además de alterar localmente la presión de poros y la permeabilidad de los sistemas de fracturas".



Chaparral registra una nueva seguidilla de sismos

Por otro lado, la situación en Chaparral, Tolima, corresponde a una actividad diferente a las dos secuencias identificadas en Chocó. Según el boletín del Servicio Geológico Colombiano, esta actividad comenzó el 20 de septiembre de 2026 y se concentra principalmente en el municipio de Chaparral. Los sismos registrados en esta zona tienen profundidades inferiores a los 30 kilómetros, una característica "consistente con sismicidad cortical". Hasta el momento de publicación del informe, la Red Sismológica Nacional de Colombia había registrado al menos 280 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0 ML. Dentro de ese conjunto, 11 eventos alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML.

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El SGC considera, como hipótesis inicial, que "esta sismicidad también podría estar relacionada con cambios en el campo de esfuerzos de la corteza inducidos por el sismo del 10 de agosto de 2026, de magnitud Mw 7,4". De acuerdo con la entidad, esos cambios pudieron favorecer la reactivación de algunas fallas ubicadas en el área de Chaparral. Sin embargo, el propio boletín precisa que esta explicación todavía debe ser estudiada. Por ahora, se requieren análisis adicionales para establecer si existe una relación entre el sismo ocurrido el 10 de agosto y la actividad sísmica que comenzó en Chaparral el 20 de septiembre.

Con este nuevo esquema de información, el Servicio Geológico Colombiano anunció que mantendrá el seguimiento de la actividad sísmica en los dos departamentos y publicará un reporte diario mientras se mantenga esta situación. La entidad recordó que "Colombia es un país sísmicamente activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe genera sismos en la mayor parte del territorio nacional".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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