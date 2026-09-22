Así fue el operativo en el que cayó alias Cholo: 100 hombres armados, "cumbre" de narcos y disfraces

Con tiros de fusil recibieron los llamados capos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada al grupo de policías que ingresaron a una vivienda para inicialmente capturarlos tras seguimientos que realizaron con rastreadores satelitales instalados en vehículos de algunos integrantes de la banda que salieron desde Santa Marta, Magdalena, y tras casi dos horas de camino llegaron a una vivienda en el corregimiento de Guachaca, zona rural de la ciudad, donde los capos acordaron realizar la cumbre en la mañana del lunes 21 de septiembre.



De inmediato agentes de inteligencia de la Policía Antinarcóticos empezaron los sobrevuelos con drones a la vivienda, aseguraron que con sus cámaras grabaron los movimientos de dos de los capos más importantes que asistieron entre ellos alias Cholo, segundo al mando y el jefe financiero de la organización, y al parecer de alias Pinocho, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Incluso aseguraron que alias Pinocho vestía prendas tradicionales de la comunidad arhuaca al igual que al menos 10 de sus escoltas.

Aseguraron que un informante que les entregaba detalles de los movimientos de los capos y que estaría en la vivienda alertó a los uniformados de que en esa casa estaban unos 100 hombres armados de la banda, datos que llegaron directamente a una sala especial ubicada en la base antinarcóticos de la Policía Nacional en Santa Marta desde donde el subdirector de la Policía, el general Norberto Mújica, y el director de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera Peña, recibieron todos los datos.

Cerca de 40 comandos Jungla de la Policía Antinarcóticos se ubicaron silenciosa y estratégicamente alrededor de la vivienda. Ya con el plan listo pasadas las dos de la tarde dos aviones Super Tucano de la Fuerza Aeroespacial bombardearon un aparente campamento de los Conquistadores en la sierra a casi 10 kilómetros del lugar de la reunión, lo que generó que varios de los criminales intentaran salir de la casa. En la huida los delincuentes se encontraron con los comandos Jungla. En la grabación de uno de los policías se escucha el enfrentamiento a tiros de fusil mientras que otros uniformados allanan la casa.



Por fortuna, explicaron los pilotos y los policías que participaron en el operativo, salieron ilesos. En el combate murieron al menos ocho señalados integrantes de la banda, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, quien desde hace casi 15 años habría iniciado su vida criminal como sicario en el Clan del Golfo, organización que años después lo convirtió en su más importante enemigo. Alias Cholo además participó como delegado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en acercamientos de paz y espacios de diálogo exploratorios del gobierno del presidente Gustavo Petro.



En el lugar la Policía encontró casi 5.000 cartuchos para fusil y un poderoso arsenal, un fusil considerado de alta precisión del que aseguran lo tienen pocas fuerzas armadas en el mundo. Agentes de inteligencia aseguraron que en el combate habría quedado herido alias Pinocho , jefe de la banda, quien disfrazado al parecer huyó del lugar con al menos 40 hombres fuertemente armados y quienes también estarían disfrazados.

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