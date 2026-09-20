Policía sorprendió a artista callejero en Pereira y terminó cantando con él: "Me veo ahí reflejado"

Las calles de Pereira fueron escenario de un encuentro inesperado que terminó convirtiéndose en un gesto de solidaridad en medio del difícil momento que atraviesa la ciudad tras el terremoto. Un artista callejero se encontraba cantando en el centro para ganarse la vida cuando vio acercarse a un uniformado de la Policía y pensó que tendría que guardar su parlante y retirarse del lugar.



Sin embargo, lo que ocurrió después tomó por sorpresa al cantante. El subintendente Yeferson Montaño, integrante de la Policía Comunitaria de Pereira, tomó el micrófono y decidió acompañarlo a cantar. El momento, que posteriormente se viralizó en redes sociales, fue contado por sus protagonistas en conversación con Noticias Caracol.

El artista pensó que tendría que irse

El joven, llamado Avariano Ojeda, quien acostumbra cantar en las calles para obtener ingresos a través de la música, relató que cuando vio al policía acercarse imaginó que tendría que dejar el lugar. “Cuando se me acercó, mira, yo dije: ‘No, me quitaron el parlante y eso es todo. Ya, ¿qué voy a hacer?’”, contó el artista, quien explicó que en otras ocasiones le habían retirado su equipo.

Pero la situación tomó otro rumbo. Cuando el uniformado tomó el micrófono y comenzó a cantar, el joven quedó impresionado. “Y cuando yo veo que el funcionario toma el micrófono y se pone a cantar, yo me sorprendo”, relató.



Para el artista, aquel acompañamiento significó además una oportunidad para que las personas se acercaran, lo escucharan y apoyaran su trabajo en un momento particularmente complejo para la ciudad. Avariano aprovechó para contar sus metas como artista y de las aspiraciones que mantiene para su futuro. “Mi sueño, lo más grande que podemos tener personas como nosotros, los que cantamos el día a día, pues llegar a ser grande en la vida y que nos compartan tarima, nos abran un espacio para nosotros poder también desarrollarnos ahí, darnos a conocer como necesitamos”, expresó.



¿Por qué el policía decidió cantar con él?

El subintendente Jefferson Montaño explicó que se encontraba realizando labores de patrullaje con un compañero cuando vio al joven cantando en el sector. “Pasamos momentos muy difíciles en los días del terremoto y ahora más viendo pues nuestra ciudad un poco destruida”, relató el uniformado.

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Montaño contó que se vio reflejado en el artista porque la música también ha sido parte de su vida desde que pequeño. “Siempre me ha gustado la música, siempre he cantado desde el colegio, entonces me veo ahí reflejado él queriendo una oportunidad de trabajo, una oportunidad de salir adelante y pues decido bajarme de la moto y acompañarlo a cantar un rato”, explicó.

El subintendente aseguró que su vocación también está relacionada con brindar momentos de felicidad a quienes lo necesitan. Según contó, desde la Policía Comunitaria ha participado en actividades con diferentes grupos sociales, incluidos ancianatos y celebraciones para personas que no cuentan con recursos para realizar determinados eventos. “Siempre vamos a los ancianatos, a los grupos sociales a brindarles ese apoyo”, señaló.

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El gesto fue reconocido por la Policía

El encuentro entre el uniformado y el artista fue presentado como una muestra de solidaridad y humanidad en medio de las dificultades que dejó el terremoto en Pereira. El director de la Policía Nacional ordenó condecorar al subintendente Montaño por su actitud y por representar, según lo señalado en el reporte, los valores de la institución.

A través de su cuenta de X el mayor general Jesús Alejandro Barrera: "¡Felicitaciones! al subintendente Yeferson Montaño Valencia adscrito a la Policía Comunitaria de la Policía de Pereira, he dispuesto un reconocimiento especial para este policía por su actitud y por representar, con sencillez y autenticidad, los valores de nuestra Institución".

Al final del encuentro, el policía dejó un mensaje para Pereira: “Volveremos, Pereira. Esperamos de que ese amor y ese cariño sea para todos ustedes”. La espontánea escena, que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales, terminó siendo un reflejo de la calidad humana, la sensibilidad y la vocación de servicio del uniformado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co