Luisa Fernanda W mostró imágenes de aparición de la Virgen María en su restaurante

Luisa Fernanda W impactó a sus seguidores religiosos al mostrar la manera en la que la Virgen María se apareció en su restaurante. Junto a su prometido, el cantante Pipe Bueno, la pareja contó la manera en la que esta aparición los sorprendió y los ha acompañado durante varios años en su proyecto a las afueras de Bogotá.

Desde el año 2021, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ampliaron sus ganancias más allá de las redes sociales y la música; abriendo las puertas de su restaurante Rancho MX, ubicado en la variante Chía–Cajicá, en la región Sabana Centro de Cundinamarca. El lugar se ha convertido en escenario para presentaciones de diversos artistas, lugar de eventos especiales y ha tenido gran acogida por parte de los habitantes de la zona, así como de amigos famosos de la pareja.

El espacio, además del lugar principal que funciona como restaurante y que cuenta con un escenario para música en vivo, también tiene una zona para menores, salón principal, churrería, taquería, granja, opción de steak house mexicano, zonas verdes y una capilla de oración. En este último lugar, los famosos revelaron que vivieron la emocionante aparición de la madre de Jesucristo.

¿Cómo apareció la Virgen María en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

A través de un video en su cuenta de TikTok, Luisa Fernanda W decidió revelar detalles sobre este suceso, el cual sucedió hace ya algunos años y tiene inmenso significado para ella y su familia. "Aquí en Rancho está esta capilla hermosa y se dice que en esta capilla se apareció la Virgen. Yo les voy a mostrar que todavía se puede ver la imagen", expresó la creadora de contenido.

La paisa procedió a enfocar con la cámara de su celular una de las ventanas de la capilla, en cuyo vidrio se alcanza a ver lo que parece una mancha. "Con amor y fe pueden ver lo que estoy viendo. Es el rostro de María, se ve de perfil", detalló y muchos de los internautas confirmaron que podían ver en el vidrio la imagen de la Virgen.

En ese momento, Pipe Bueno aparece en el video y es el cantante el que cuenta con detalles cómo ocurrió este suceso en la capilla de su restaurante, revelando que esto sucedió hace cuatro años, cuando apenas estaban preparando la inauguración de Rancho MX. "Una señora muy humilde que trabaja para nosotros estaba limpiando todos los ventanales de la capilla. Y de pronto, de una manera muy milagrosa, ella se dio cuenta pues que el rostro de la Virgen se estaba revelando".

El intérprete de Guaro señaló que en ese momento la empleada empezó a llorar, se arrodilló y les comentó a los dueños sobre lo que estaba pasando. El famoso agregó que lo que los ha sorprendido más a todos es que, durante estos cuatro años, "siempre limpiamos los ventanales y lo más curioso es que esta imagen no se va. Nosotros realmente creemos que aquí se reveló la Virgen María".

La revelación de esta historia por parte de la pareja de famosos colombianos causó toda clase de reacciones en las redes sociales. Entre los comentarios que recibe la publicación que se hizo viral, están las personas que se emocionan tanto como ellos con esta aparición y la celebran, pero también están algunos escépticos o críticos que no creen que esto sea verdad.

"Me encanta que hayas compartido esto con todos"; "Ahí esta su presencia ella fue invitada a ese lugar"; "Sí se ve su rostro cubierto con su manto"; "Me ericé, lloré y sentí algo tan lindo en mi corazón, ruega por nosotros Maria santísima"; "Qué hermoso testimonio"; "Eso no es más que idolatría"; "Esto no está bien ante los ojos de nuestro señor Jesucristo", se lee en las diversas reacciones de los internautas.

