Búfalo dio detalles inéditos de su vida: fue víctima de bullying y renunció al fútbol

Emanuel Mendoza, más conocido como Búfalo y quien es considerado el hombre más fuerte de Colombia, habló en el programa En aguas profundas de María Elvira Arango Pardo. La nueva personalidad de la televisión, recordado por su aparición en Yo me llamo y que también tuvo uno participación especial en el primer episodio del Desafío Siglo XXI, contó sobre sus días de colegio, la infancia dura por la que tuvo que pasar, el bullying del que fue víctima y la manera en la que el deporte le cambió la vida.

El deportista, que se dedica principalmente a la disciplina del 'strongman' o atletismo de fuerza, comenzó hablando sobre su infancia. Búfalo nació y creció en el municipio de El Bagre, Antioquia. "Es una zona que ha sido vulnerable y muy victimizada por el conflicto armado durante muchos años. Sigue latente, hasta hoy en día", mencionó.

El nombre de pila del deportista tiene el origen en la fe de su madre. "Mi madre tuvo complicaciones con el embarazo mío (...) le diagnosticaron que podía salir con problemas. Mi mamá encomendó eso, instruida por la parte de creencia, puso el embarazo en manos de Dios y ella hizo un pacto con Dios. Dijo: si mi hijo vive, le pongo Emanuel", contó sobre su nombre, que tiene un origen bíblico.

Mendoza contó además que nunca tuvo una figura paterna. "Esa imagen yo la tengo muy calcada, cuando tenía cinco años, las amigas de mi mamá le dijeron a mi papá biológico: ese hijo no es suyo". La madre de Búfalo enfrentó a su padre, preguntándole que si iba a responder por su hijo. Para el deportista ese momento le quedó marcado. "Dejó una gaseosa, unas salchipapas y ahí no lo volví a ver".

Más adelante, cuando el hoy hombre más fuerte del mundo cursaba el colegio, fue víctima de bullying. Sus compañeros lo molestaban por no tener papá. "Yo dije, tengo que hacer algo para poderme defender. Empecé a hacer deporte, artes marciales y karate". A pesar de la situación económica el deportista no se dejó caer y apoyaba a su madre en lo que pudiera, como vendiendo agua y otros elementos en el colegio para tener algo de sustento. Todo lo que ganaba se lo llevaba a su mamá.

Búfalo confesó que sintió rencor por crecer en el entorno en el que lo hizo. "Yo veía a otros niños que tenían sus facilidades (...) Yo me encerraba y me daba esa frustración de no tener una familia sólida, de poder estar tranquilo. Mientras veía otros niños que disfrutaban. Hubo un tiempo que le dije a mi madre que no se preocupara por no darme regalos de Navidad. Porque yo la veía que se estresaba, que tenía que hacer esfuerzo. Yo le decía: mi felicidad no consiste en eso. Si no en que estemos todos bien".



¿Cómo llegó Búfalo a Yo Me Llamo?

El deportista explicó en una entrevista para Noticias Caracol que el año pasado recibió una sorpresiva llamada que lo invitó a ser parte del formato televisivo. "Es una oportunidad para que la gente conozca mi historia y lo que llevo haciendo yo, hace más de una década, por Colombia, para representarla bien en el mundo deportivo". Búfalo se destacó por presencia en el programa, especialmente por su papel en los momentos de eliminación.



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL