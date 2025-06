Mabel Moreno reveló por qué mataron a Gema, su personaje en La Reina del Flow

La muerte de Gema, el personaje de La Reina del Flow, en el más reciente capítulo de la serie volvió a causar revuelo en las redes sociales, tal y como lo hizo cuando se transmitió por primera vez. Los seguidores de la historia una vez más lamentaron el fallecimiento del personaje que generó todo tipo de emociones en los televidentes. Ante lo ocurrido, Mabel Moreno, actriz que la interpretó, reveló detalles todavía desconocidos sobre su papel.

En medio de la retransmisión de La Reina del Flow en Caracol Televisión, los televidentes volvieron a lamentar el fallecimiento de Gema. La muerte ocurrió luego de que en la historia la mujer, esposa de Charly Flow, descubriera que el cantante está realizando negocios delictivos con la empresa que manejan juntos y amenaza con denunciarlo ante las autoridades. Aunque él no planeaba acabar con su vida, envió a un hombre para que la asustara lo suficiente para que no los denunciara, pero en medio de los hechos Gema perdió la vida.

Una vez más la muerte de Gema indignó a los televidentes, quienes todavía cuestionan por qué el personaje tuvo este final. Precisamente por esto, la actriz Mabel Moreno reveló que gran parte de la decisión de matar a Gema para sacarla de la decisión, se dio por cuestiones personales de ella y no porque así estuviera planteado en la historia originalmente.

¿Por qué mataron a Gema en La Reina del Flow?

Mabel Moreno reveló finalmente por qué los directores y guionistas decidieron sacar a su personaje de la trama de esta trágica manera, ella tuvo mucho que ver en esa determinación. La actriz contó que todo ocurrió porque ella había establecido unos tiempos de trabajo, ya que tenía otros proyectos agendados, ante la premura de su salida de las grabaciones, no tuvieron otra opción que hacer que el personaje muriera en esta parte de la historia.

"Cuando yo empecé a hacer La Reina del Flow yo dije: 'Yo la hago, pero tengo que estar libre para estas fechas porque tengo otra producción' y me dijeron que sí, que no había problema. Cuando se nos vino encima la fecha, me llama el productor y me dice: 'Querida, quiero contarte que la única manera de dejarte ir es matando a Gema'", confesó la actriz colombiana.

Mabel Moreno reconoció que esa noticia fue un golpe bastante duro para ella, que aunque no sabía cómo reaccionaría el público al personaje en ese momento, ella ya le tenía bastante cariño. "Obviamente me dolió mucho, pero también me parecía poderoso el mensaje de esta mujer que no se valoró nunca, que se dejó pasar por encima tantas veces terminara así. Creo que es una alerta y un llamado de atención para las mujeres que están siendo maltratadas y que piensan que eso no va a cambiar".

La actriz recalcó que "al final fue una buena idea para el personaje", aunque ella como actriz se perdió la oportunidad de hacer parte de la segunda y la tercera temporada que se está rodando actualmente. "La gente siempre la recordará con amorcito", agregó.

Por otro lado, Mabel Moreno contó que para construir al persona de Gema, se inspiró en el papel que tuvo Margot Robbie en la película de 'El lobo de Wall Street' y que, en un principio, no estaba segura sobre si la gente querría a Gema y su tono de voz un poco fastidioso. "Gracias a Dios la gente quiso a Gema", expresó la actriz que también reveló que cree que lo que tienen en común ella y su persona es "el perrenque, que era una mujer a la que no le regalaron nada, que se hizo sola, que se hizo a punta de trabajo y creo que en eso nos parecemos".

