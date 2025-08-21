Hollow Knight: Silksong rompe el silencio y confirma al fin cuándo llegará la esperada secuela

Han pasado más de seis años desde que Hollow Knight: Silksong fue anunciado por primera vez en un Nintendo Direct de 2019. Desde entonces, la secuela se convirtió en uno de los títulos más deseados del panorama independiente, pero también en un ejemplo de incertidumbre: retrasos constantes, largos periodos sin noticias y la sensación de que el proyecto podía desvanecerse en el aire.

El entusiasmo inicial, alimentado por la popularidad de la primera entrega, se transformó en paciencia y, para muchos, en resignación. Team Cherry, un estudio pequeño pero con un legado grande gracias al éxito de Hollow Knight, apenas entregaba pistas. A lo sumo, un tráiler ocasional o una confirmación de que el desarrollo continuaba, sin mayores certezas.



Hornet, una nueva forma de explorar

La secuela plantea un cambio central: el protagonismo ahora recae en Hornet, la princesa protectora de Hallownest. Con ella, la jugabilidad adopta un ritmo más veloz y acrobático, con un estilo de combate dinámico que amplía las posibilidades frente a los retos de cada escenario. El nuevo enfoque apunta a que la exploración y los enfrentamientos se sientan frescos sin perder la dificultad característica que marcó al primer juego.



Pharloom: un reino distinto

El escenario de esta entrega será Pharloom, un reino completamente nuevo con un diseño más vertical y variado que Hallownest. Allí, los jugadores enfrentarán más de 200 enemigos inéditos, jefes con mecánicas desafiantes y un sistema de misiones que añade recompensas y variedad al progreso. Todo esto se desarrolla en un mundo diseñado a mano, que conserva el sello artístico y atmosférico de Team Cherry.



Una promesa que parecía eterna

A lo largo de estos años, la comunidad vivió una montaña rusa de emociones. El tráiler mostrado en el evento de Xbox & Bethesda generó ilusión, sobre todo porque confirmaba la llegada a Game Pass desde el primer día. Sin embargo, las fechas nunca se concretaban, y las demoras prolongaban la espera. Incluso el propio estudio llegó a admitir que el lanzamiento se retrasaba más allá de la primera mitad de 2023, lo que sembró aún más dudas.

Por eso, el reciente anuncio no es solo una noticia más: representa el cierre de una etapa de incertidumbre. Hollow Knight: Silksong ya no es un proyecto difuso ni un eterno “en desarrollo”. Es una realidad próxima.



La fecha que todos esperaban

Después de tanto silencio, Team Cherry sorprendió al mundo al revelar finalmente cuándo llegará la esperada secuela. El estudio confirmó que el lanzamiento global se producirá el 4 de septiembre de 2025, con disponibilidad en todas las consolas actuales —PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch y Switch 2— además de PC.



El anuncio vino acompañado de un nuevo tráiler, en el que se ratifica también su llegada a Game Pass desde el primer día y su disponibilidad en plataformas como GOG y Humble Bundle sin DRM. De esta manera, la obra no solo será accesible para millones de jugadores, sino que se proyecta como uno de los estrenos más relevantes del año.

Más que un lanzamiento

El debut de Silksong no representa únicamente la llegada de un videojuego. Es el punto culminante de una espera marcada por la perseverancia de la comunidad y la confirmación de que incluso los proyectos más inciertos pueden cumplir sus promesas. Para Team Cherry, será una prueba definitiva: demostrar que seis años de paciencia valieron la pena.

El 4 de septiembre será, entonces, una fecha simbólica. No solo marcará la llegada de la secuela más esperada del mundo indie, sino también la conclusión de una de las historias de anticipación más largas que recuerde la industria reciente.

