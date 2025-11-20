Miss Universo 2025 EN VIVO: siga la gala de coronación y conozca a la gran ganadora

La 74.º edición de Miss Universo se celebra en el país del sudeste asiático Tailandia, específicamente en el IMPACT Arena, en Muang Thong Thani. Esta noche se conocerá la elección del jurado del concurso y la coronación de la sucesora de la actual portadora de la corona, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

La ceremonia está programada para iniciar a las 8:00 p. m. (hora Colombia) de este jueves 20 de noviembre. Por el cambio de horario, en Tailandia, la sede del evento, comenzará a las 8:00 a. m. del viernes 21 de noviembre. En cuanto a la cobertura del evento, la organización ha dispuesto que la transmisión del certamen a través del canal oficial de Miss Universo en YouTube, donde los usuarios podrán ver contenido adicional como entrevistas exclusivas con las participantes y material detrás de cámaras.



Miss Universo 2025 EN VIVO

8:04 p. m.

Las concursantes comienzan su presentación en el escenario tras el show musical.



8:00 p. m.

Inicia la gala de premiación de Miss Universo 2025.

