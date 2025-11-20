En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Miss Universo 2025 EN VIVO: siga la gala de coronación y conozca a la gran ganadora
EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO: siga la gala de coronación y conozca a la gran ganadora

En la noche de este jueves se transmite la gala de premiación de Miss Universo 2025. Siga los momentos más importantes del evento.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Miss Universo 2025 EN VIVO: siga la gala de coronación y conozca a la gran ganadora
Imagen de referencia de Miss Universo 2025.
Miss Universe

Publicidad

Publicidad

Publicidad