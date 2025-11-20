En vivo
Alertan por peluche con IA que da consejos sexuales y habla de cuchillos: fabricante se pronunció

Se trata de un oso de peluche con inteligencia artificial que fue retirado del mercado luego de que investigadores del Fondo Educativo PIRG descubrieran que mantenía conversaciones sexuales explícitas y ofrecía consejos peligrosos. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de nov, 2025
Se suspendieron las ventas de un osito de peluche con inteligencia artificial
Pantallazo de la página web de FoloToy para el oso "Kumma" con inteligencia artificial.

