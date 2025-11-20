Miss Universo 2025 EN VIVO: Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, entró al top 30

La 74.º edición de Miss Universo se celebra en el país del sudeste asiático Tailandia, específicamente en el IMPACT Arena, en Muang Thong Thani. Esta noche se conocerá la elección del jurado del concurso y la coronación de la sucesora de la actual portadora de la corona, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La ceremonia está programada para iniciar a las 8:00 p. m. (hora Colombia) de este jueves 20 de noviembre. Por el cambio de horario, en Tailandia, la sede del evento, comenzará a las 8:00 a. m. del viernes 21 de noviembre. En cuanto a la cobertura del evento, la organización ha dispuesto que la transmisión del certamen a través del canal oficial de Miss Universo en YouTube, donde los usuarios podrán ver contenido adicional como entrevistas exclusivas con las participantes y material detrás de cámaras. Aunque en Colombia el evento se transmite por un canal nacional.



Lea: Las favoritas para llevarse la corona de Miss Universo 2025: ¿Miss Colombia tiene posibilidades?



Miss Universo 2025 EN VIVO

8:55 p. m

Hacen recapitulación de la pasarela de vestidos de baño de las 30 finalistas.



8:40 p. m.

Anuncian las otras 15 finalistas del top 30, entre las que se incluye a las representantes de México, Chile, Canadá, Croacia, Venezuela, Guatemala, entre otras.



8:32 p. m.

Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia, fue seleccionada entre las primeras 30 finalistas del certamen. Primero han sido mencionadas las primeras 15. Las participantes Gabriela Lacerda, de Brasil; Zashely Alicea, de Puerto Rico; y Lina Luaces, de Cuba, fueron las otras latinas que lograron entrar al top 30 de finalistas.



8:20 p. m.

Después de 20 días de actividades en el país anfitrión del evento, las candidatas desfilan en la gala final. El comediante estadounidense Steve Byrne, con un panel de jueces renovado, le da la bienvenida a las participantes y le agradece a Tailandia por recibirlos.



8:18 p. m.

El cantante Jeff Satur continúa su presentación musical tras el final de la presentación de cada concursante del certamen.



8:04 p. m.

Las concursantes comienzan su presentación en el escenario tras el show musical.



8:00 p. m.

Inicia la gala de premiación de Miss Universo 2025.



Top 30 de Miss Universo 2025

Estas son las 30 finalistas del certamen:



India Guadalupe China Tailandia Ruanda República Dominicana Costa de Marfil Colombia Brasil Países Bajos Bangladesh Japón Cuba Puerto Rico Estados Unidos México Filipinas Zimbabue Costa Rica Malta Chile Canadá Miss Universo Latina Croacia Venezuela Guatemala Palestina Nicaragua Francia Paraguay

Aunque las delegadas de cada país y territorio participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres clasificadas como finalistas para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

