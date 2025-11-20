Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que anularon su elección como rector de Universidad Nacional

Horas después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado declarara la nulidad del nombramiento de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional, este se pronunció por medio de un video. Múnera había estado al frente de la institución desde junio de 2024, en reemplazo de José Ismael Peña Reyes, quien fue retirado por el Consejo Superior Universitario (CSU) aproximadamente un mes después de que fuera nombrado.

El CSU, en su momento, decidió “corregir” el proceso de designación, con el argumento de que la ahora exministra de Educación, Aurora Vergara, no había firmado la respectiva acta que nombraba oficialmente a Peña, quien afirmó tras la decisión que acataba la decisión, pero que iba a "interponer los recursos judiciales, penales y disciplinarios a que haya lugar".

Tras conocer la determinación del Consejo de Estado, Múnera dijo lo siguiente: "Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a José Ismael Peña como rector, y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera".



Añadió que "en este momento, la responsabilidad sobre la decisión de la universidad y su futuro le corresponde al CSU, en concordancia con las dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado. La primera, que resalta que no hay restablecimiento del derecho en el caso de José Ismael Peña, y la segunda, que declara la nulidad, en el caos de mi designación".



Finalmente, indicó que desde las directivas de la universidad el mensaje es a

