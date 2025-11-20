En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que anularon su elección como rector de Universidad Nacional

Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que anularon su elección como rector de Universidad Nacional

Indicó que respeta la sentencia del Consejo de Estado que anula su designación como rector de la Universidad Nacional, pero que considera que fue "laxo".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional de Colombia
Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional de Colombia -
Foto: archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad