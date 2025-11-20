En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Miss Universo 2025: las cuatro mayores polémicas del certamen en Tailandia antes de su final

Miss Universo 2025: las cuatro mayores polémicas del certamen en Tailandia antes de su final

El concurso ha estado marcado por una serie de controversias que acabaron esta semana con la renuncia de miembros del jurado, amenazas legales y denuncias de fraude.

Por: EFE
Actualizado: 20 de nov, 2025
Miss Universo 2025.
AFP

