Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / VIDEO | Vecinos expulsan a pareja que buscaba adueñarse de una casa tras denuncia de Séptimo Día

VIDEO | Vecinos expulsan a pareja que buscaba adueñarse de una casa tras denuncia de Séptimo Día

La historia de los Rubiano conmovió a la comunidad: vecinos indignados se organizaron para devolverle a Héctor y su familia la casa que compraron con esfuerzo y que peleaban legalmente desde hace años.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 20 de nov, 2025
