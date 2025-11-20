¿Por cuál atentado terrorista fallido imputaron a mujer involucrada en magnicidio de Miguel Uribe?

Katherine Martínez Martínez, alias Andrea, procesada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, contra quien atentaron en junio 7 de 2025 y que murió el 11 de agosto, ahora enfrenta un nuevo cargo, pero por otro hecho criminal que no llegó a materializarse.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el homicidio del senador y precandidato del Centro Democrático, a Katherine la señalan de haber sido clave en la logística del atentado en Bogotá contra el político. (Lea también: La orden clave de 'El Costeño' en reunión de bar del barrio Santa Fe tras atentado a Miguel Uribe)

De acuerdo con la investigación, alias Andrea habría transportado el arma de fuego tipo Glock que fue entregada al adolescente que ejecutó el atentado y, al parecer, participó activamente en la planeación y ejecución del ataque.



Su captura se dio gracias a un policía que, días antes del atentado, la había judicializado por daños en bien ajeno en el sur de Bogotá. Tras la difusión de los videos del atentado en los medios de comunicación, el uniformado la reconoció, lo que permitió su identificación y reconocimiento fotográfico.



Fue capturada en el municipio de Florencia, Caquetá, donde quiso evadir a las autoridades cambiando su apariencia física. En el momento de su detención se le incautaron celulares, dinero en efectivo y una navaja, según autoridades.

Publicidad

Por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, Katherine Martínez fue imputada por homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir. Ninguno de los cargos fue aceptado. (Lea también: Caso Miguel Uribe Turbay: estos son los delitos por los que señalan a los capturados tras atentado)



El atentado fallido en Bogotá en el que habría participado

Este jueves 20 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo elementos materiales probatorios que involucrarían a la mujer “en la planeación y coordinación de una acción terrorista en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, que no alcanzó a perpetrarse”.

Dicho atentado iba a realizarse el 3 de junio, cuatro días antes de que se perpetrara el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Publicidad

Según el ente acusador, “la mujer se habría concertado con otras personas para ejecutar el atentado” y, como en el caso del senador, también asumió la logística del ataque.

Fue así como se encargó de “realizar vigilancias en el sector escogido, recibir una bomba tipo lapa con su respetivo detonador, transportarla y entregarla”, tal como ocurrió en el magnicidio, a un adolescente que sería el encargado de instalarla.

“Las evidencias indican que, ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública, el menor de edad se abstuvo de llevar el explosivo al sitio indicado para que fuera detonado”, precisó el ente acusador.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Katherine Martínez por el delito de terrorismo, cargo que no aceptó.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL