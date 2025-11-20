En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Por cuál atentado terrorista fallido imputaron a mujer involucrada en magnicidio de Miguel Uribe?

¿Por cuál atentado terrorista fallido imputaron a mujer involucrada en magnicidio de Miguel Uribe?

Katherine Andrea Martínez se encuentra actualmente detenida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, por su presunta participación en el crimen del senador. Ahora enfrenta un nuevo cargo por otro hecho.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de nov, 2025
Este es el atentado fallido por el que imputaron a mujer vinculada a magnicidio de Miguel Uribe
Captura de pantalla

