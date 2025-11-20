Miss Universo 2025: fecha, hora y cómo ver gratis la ceremonia este jueves 20 de noviembre

Llega la 74 edición de Miss Universo, un evento que reúne a las mujeres más hermosas de más de 100 países en la disputa por la corona. Este año, el certamen de belleza más reconocido del mundo se celebra en el Tailandia, específicamente en el IMPACT Arena, en Muang Thong Thani. Todo está dispuesto para la gran noche de elección y coronación, donde se definirá quién sucederá a la actual portadora de la corona, Victoria Kjær Theilvig.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

¿Cómo ver gratis Miss Universo 2025?

La ceremonia se llevará a cabo el 21 de noviembre a las 8:00 a.m hora local, sin embargo, por el cambio de horario, Colombia lo verá a las 8:00 p.m este jueves 20 de noviembre de 2025. En cuanto a la cobertura del evento, la organización ha dispuesto que la transmisión del certamen a través del canal oficial de Miss Universo en Youtube, donde los usuarios podrán ver contenido adicional como entrevistas exclusivas con las participantes y material detrás de cámaras.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las más de cien representantes de todo el mundo ya se encuentran en territorio tailandés, participando activamente en las diversas actividades oficiales que son fundamentales para la evaluación del jurado. Estas etapas previas incluyen las entrevistas privadas con el panel de jueces, los ensayos generales, así como los desfiles cruciales en traje típico y la pasarela en traje de baño.

¿Quién representa a Colombia en Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín es quien representa a Colombia en esta 74 edición. Nació en Medellín, Antioquia en 1991 y su trayectoria en el modelaje se remonta al 2016, cuando fue escogida como Señorita Antioquia y la llevó a convertirse posteriormente en Virreina Nacional en el Concurso Nacional de Belleza 2017. Más allá del modelaje, Pulgarín cuenta con un perfil profesional diverso ya que es empresaria y actualmente cursa Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana.



A sus 34 años, utiliza sus plataformas sociales, donde cuenta con más de 800 mil seguidores, para promover un estilo de vida saludable, documentar sus viajes y divulgar sus proyectos sociales enfocados en el apoyo a adultos mayores, niños y poblaciones vulnerables.



Publicidad

¿Qué se lleva la ganadora de Miss Universo 2025?

La ganadora del certamen obtiene mucho más que el título de "la mujer más hermosa del mundo" y la sucesora de Victoria Kjær Theilvig. Convertirse en Miss Universo implica recibir una gran suma de dinero y una serie de beneficios durante su año de reinado. Aunque el comité organizador no ha revelado los premios oficiales para esta edición, los beneficios que recibió la reina saliente en 2024 sirven como referencia de lo que se espera.

En cuanto a beneficios económicos, la Miss Universo 2025 podría recibir un premio inicial de 250 mil dólares, junto con un sueldo mensual de 50 mil dólares destinado a cubrir sus compromisos oficiales y sus gastos cotidianos durante el período que ostente el título, además de establecer su residencia en Estados Unidos, donde viviría en una residencia de lujo ubicada en Manhattan, Nueva York, que cuenta con todas las comodidades necesarias.

Publicidad

Dentro de sus funciones como reina, se le garantiza la participación en viajes por todo el mundo, con todos los gastos cubiertos, junto a que se le proporciona un equipo de imagen completo, además de asesoría de moda y bienestar personalizada.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL