Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Video| Emotivo último abrazo entre una nieta y su bisabuelo de 96 años antes de morir

Video| Emotivo último abrazo entre una nieta y su bisabuelo de 96 años antes de morir

Un video de apenas 13 segundos se volvió viral en redes sociales al mostrar la última despedida entre una menor y su abuelo, antes de que él recibiera ayuda médica para morir. Esta es la historia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de dic, 2025
Video| Emotivo último abrazo entre una nieta y su bisabuelo de 96 años antes de morir
El video se volvió viral -
Captura de Pantalla - Canva

