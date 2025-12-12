Video| Emotivo último abrazo entre una nieta y su bisabuelo de 96 años antes de morir

Comúnmente se dice que el cariño entre un abuelo y su nieta es irremplazable y que la pérdida de este ser querido deja una huella permanente. Esa idea volvió a tomar fuerza en redes sociales tras la difusión de un breve pero conmovedor video que muestra la última despedida entre una niña de 7 años y su bisabuelo de 96, un momento que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo.



La escena, compartida en TikTok por Karly Vavra, madre de la menor, dura apenas 13 segundos. Sin embargo, fue suficiente para tocar fibras profundas entre quienes lo han visto. En las imágenes, la niña aparece tranquila, acurrucada y aferrada al brazo de su bisabuelo mientras ambos observan televisión en silencio, sin palabras, pero con una evidente sonrisa afectiva.

Según explicó Vavra en el video, se trataba de la última visita de su hija antes de que su abuelo recibiera Medical Aid in Dying (MAID), conocido en español como Ayuda Médica para Morir. “Intenté explicarle con cariño a mi hija que esta era la última vez que lo vería. Esto fue lo que hizo en cuanto entró, él está muy feliz”, se lee en el texto que acompaña el video, junto a un emoticón con los ojos llorosos.

En una exclusiva con People, Karly describió ese instante como profundamente emotivo. “La sensación es muy agridulce”, afirmó. “Miro hacia atrás con sonrisas y lágrimas”. La mujer explicó que preparó a su hija con delicadeza para la despedida, "sé que mi hija no comprendió del todo que estos eran sus últimos momentos con él”, señaló.



Para su abuelo, en cambio, la despedida tuvo un significado claro. “Mi abuelo sabía que esos eran sus últimos momentos con ella”, contó Vavra, quien aseguró haber notado esa conciencia en su expresión. “Su mirada hacia abajo en ese breve instante, creo, era su forma de intentar ocultar sus emociones, pues era un hombre muy orgulloso”.



La visita ocurrió pocos días antes de que el adulto mayor recibiera asistencia médica para morir, una decisión que la familia asumió desde la honestidad y la comunicación abierta con los niños. “Siempre intento ser sincera con mis hijos”, explicó Vavra a People. “Les expliqué que Papá Grande tenía mucho dolor y que conocería a la Abuela Grande el sábado”.

Asimismo manifestó que, aunque no fue fácil, intentó ser directa con ellos de una forma sencilla: "Les expliqué que vendrían un médico y unas enfermeras muy amables que le darían un medicamento y que dormiría como nunca, y que ya no sentiría dolor", y les recordó que esa era la última visita que tendrían con él, así que les solicitó que fueran amorosos y amables.

El video, que ya supera los 33 millones de visualizaciones y acumula millones de comentarios, ha generado una ola de reacciones divididas. Mientras miles de usuarios han expresado solidaridad y admiración por la despedida, otros han abierto un debate sobre el suicidio asistido. Entre los mensajes más recurrentes se leen frases como: “Gracias por decirle que era MAID, me hubiera gustado saber que era la última visita con mi papá” o “Lo respeto, pero todavía lloraré por eso”.

Lo cierto es que ese gesto que tuvo su pequeña hija la conmovió a un punto que, según menciona, todavía está procesando. 'Fue muy conmovedor, pero, por supuesto, muy doloroso al mismo tiempo. Ambos se amaban muchísimo. Ojalá lo hubiéramos tenido para siempre', dijo a People.

Pese a la controversia, Karly Vavra aseguró que su abuelo era una persona muy dulce y que era común que los niños se sintieran cómodos con él, que incluso entraban a su casa, donde jugaban, bailaban y les enseñaba de jardinería. "Él y mis hijos siempre se reían juntos, ¡y le encantaba lo ruidosa y orgullosa que estaba mi hija!".

Asegura que decidió compartir el momento para honrar la vida de su abuelo y visibilizar la compasión detrás de la decisión familiar. "Publiqué esto porque realmente creo que la MAID puede ser algo maravilloso", afirmó. "Dejar que las personas se vayan como quieran, con dignidad y sin sufrimiento".

El Medical Aid in Dying (MAID) es el término utilizado para referirse a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido, un procedimiento legal en países como Canadá y en algunos estados de Estados Unidos, así como en Colombia, donde se busca garantizar el derecho a una muerte digna para pacientes con enfermedades graves e incurables.

