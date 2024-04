Mujer le pidió matrimonio al novio en entretiempo del partido Tolima vs. Patriotas y se hizo viral

En redes sociales se ha viralizado una curiosa historia de amor. Viviana Gutiérrez fue la artífice de esta propuesta. En el entretiempo del partido Tolima vs. Patriotas que se disputó el domingo 21 de abril de 2024 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, esta mujer sorprendió a su novio pidiéndole matrimonio delante de los fanáticos del fútbol que se encontraban allí.



En diálogo con Noticias Caracol Ahora, Viviana Gutiérrez contó los detalles de la planeación de esta pedida de mano a su novio, Fabián Acosta.

“Con Fabián hemos pasado muchas situaciones y de todas maneras lo superamos. Es un hombre muy especial, es el hombre que ojalá toda mujer tuviera. Yo quería de alguna manera hacerle sentir eso que él me ha dado a mí y a mi hijo. Hablé con un amigo, el amigo habló con su papá y así se fue generando toda esta cadena hasta llegar al Club Deportes Tolima”, contó Viviana.

La mujer también narró que Fabián es el hombre de su vida, lo conoce hace seis años y llegó a su camino para enseñarle el significado de un amor real.

“Es chistoso, porque él estuvo mucho tiempo pidiéndome que fuera su novia y yo le decía que no, que no. Y finalmente, fui yo quien le pidió que fuera mi novio. También se cansó de decirme que me casara con él y pues dije: 'Repitamos esto y que sea yo la que le pida que se case conmigo ahora'”, subrayó Gutiérrez.

¿Quién fue el padrino mágico en esta historia de amor?

Esta historia no hubiese sido realidad sin el apoyo del Club Deportes Tolima, en cabeza de su presidente, César Camargo, quien, según la mujer, “manifestó desde que se lo dijeron que era maravillosa la idea, que le parecía fantástico, que estaba de acuerdo y la apoyaba. Aunque yo sé que César Camargo es una persona muy ocupada, siempre presentó su disposición para que todo saliera como yo lo quería. Y de verdad que salió muchísimo mejor de lo que pensaba”.

Aunque Viviana estaba decidida a llevar a cabo su propuesta, minutos previos al entretiempo del partido, ya en el estadio, ella estaba “muy nerviosa".

"Sobre todo porque yo veía llegar mucha gente, seguían llegando y seguían llegando. Pero pensé en todo lo que hemos vivido con él y valía la pena hacerle un honor a este hombre. No solamente nosotras merecemos que nos dejen sentir bien, sino que también tenemos que hacerlos sentir bien a ellos y agradecerles por lo que hacen por nosotras”, aseguró Viviana en conversación con Noticias Caracol Ahora.

El lugar era preciso para la propuesta, pues Fabián ha sido un fanático fiel del Tolima desde hace varios años y allí, en medio de uno de sus lugares preferidos, el hombre dio el tan anhelado "sí".

¿Cuándo será el matrimonio?

Ahora esta pareja comprometida planea su boda para el próximo noviembre. Viviana, por su parte, quiere una celebración sencilla para oficializar su compromiso en el altar.

Y les dejó un mensaje a aquellas parejas que están a puertas de tomar esta decisión para toda la vida: “Los quiero invitar a que sigan creyendo que el amor es importante. A esas mujeres que están en una relación, amen demasiado a esos hombres, ellos también se merecen que les hagamos sentir orgullosos y les hagamos sentir importantes”.