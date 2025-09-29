Paso a paso: active nueva función de Google Discover y siga a Noticias Caracol para estar informado

Una novedad llegó recientemente a Google Discover, la herramienta que le muestra a los usuarios contenido relacionado con sus intereses, según su actividad en la web y en aplicaciones. Se trata de la función "Seguir", que permite a los usuarios seguir un sitio web y recibir las últimas novedades de ese sitio en la pestaña "Siguiendo" de Discover en Chrome. El perfil de Noticias Caracol forma parte de esa oferta y usted ya puede seguirlo para tener a la mano las noticias y videos más relevantes de Colombia y el mundo sin necesidad de buscarlas manualmente en Google.

De esta forma, los usuarios podrán personalizar lo que les muestra Google Discover, pues hasta ahora esta función era automática basada en las búsquedas. Google explicó en su blog oficial que esta novedad busca simplificar la búsqueda y el seguimiento de los medios de confianza. Además, se integra con publicaciones de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram o YouTube, lo que refuerza la idea de un único espacio digital para encontrar noticias.



¿Cómo seguir a Noticias Caracol en Google Discover?

Configurar Google Discover para seguir a Noticias Caracol es un proceso rápido, que no tiene ningún costo y que puede hacerse desde cualquier dispositivo móvil. Si todavía no aparecen artículos o video de este noticiero en Discover, puede acceder a este enlace y darle directamente "Seguir" a nuestro perfil. A continuación le mostramos cómo le aparecerá en su celular o dispositivo móvil:

Noticias Caracol en Google Discover Captura de pantalla

También puede hacer así:

1. Abra la aplicación de Google en su celular o dispositivo móvil. En Android basta con deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio para acceder a Discover. En iOS, en cambio, se hace desde la app de Google. Es decir, ingrese allí y le aparecerá.

2. Inicie sesión con su cuenta de Google. Tenga en cuenta que es necesario seleccionar la cuenta con la que se quiere personalizar el contenido en Discover.

3. A partir de este punto usted ya podrá desplazarse por el feed de noticias. Allí aparecerán artículos y publicaciones de distintos medios, incluidos los de Noticias Caracol.

4. Puede ubicar una noticia o video que haya sido publicado por Noticias Caracol. En la parte superior derecha del artículo se mostrará el botón "Seguir". Una vez dé clic ahí, nos seguirá en Discover. De esta forma, el medio quedará registrado en las preferencias del usuario.

A partir de ese momento, las noticias y videos de Noticias Caracol tendrán prioridad en su feed. En la fotografía le mostramos cómo aparecerá:

Así se verá Noticias Caracol en Google Discover. Captura de pantalla

¿Se puede hacer desde su computador?

Sí. En ese caso, basta con que ingrese a este enlace. Allí solo deberá seleccionar la opción "Seguir en Google" y, de manera automática, usted recibirá en su feed de Discover los contenidos más relevantes de manera prioritaria. Hay otras formas de hacer que Discover muestre más artículos de Noticias Caracol, y una de ellas es interactuar con las noticias que aparecen allí, es decir abrir los enlaces y, si usted lo decide, compartirlos. Esto hará que su algoritmo se refuerce con temas de su interés.

