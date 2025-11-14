Valve presenta la Steam Machine, la nueva consola que podría hacerle competencia PlayStation y Xbox

La empresa de tecnología Valve ha entrado pisando fuerte al mundo de las consolas con su más reciente lanzamiento, la llegada de la nueva Steam Machine, una consola que busca rediseñar el mundo en el que los usuarios juegan, ha sido presentada el pasado miércoles, 12 de noviembre, por la compañía estadounidense.

Este lanzamiento subraya una renovada y fuerte apuesta por el hardware por parte de la empresa, buscando recuperar el protagonismo que ya obtuvo previamente con su consola portátil, la Steam Deck. Aunque la compañía aún no ha revelado el precio final de la Steam Machine, sí ha adelantado que su venta al público está programado para principios de 2026. La expectación crece en torno a las capacidades técnicas, ya que Valve ha sido ambiciosa en sus declaraciones, asegurando que esta nueva consola será "seis veces más potente que la Steam Deck".

El objetivo principal de Valve con la Steam Machine es superar las limitaciones que la Steam Deck ya ha comenzado a mostrar en los títulos más recientes. La nueva máquina busca garantizar una experiencia de juego que sea más estable y fluida, acercándose a los estándares de rendimiento que se esperan de una consola de sobremesa tradicional.



El ecosistema que tendrá la Steam Machine

La Steam Machine no llegará sola al mercado, ya que Valve ha aprovechado el anuncio para presentar una versión actualizada de su accesorio de control, el Steam Controller. Este mando presenta un nuevo diseño, con los joysticks ubicados en una posición poco habitual, lo que invita a los jugadores a evaluarlo para comprobar su ergonomía.



La nueva consola podrá adquirirse tanto de forma independiente como en un paquete que incluya el renovado Steam Controller. No obstante, para aquellos jugadores acostumbrados a otras interfaces, la compañía garantiza la plena compatibilidad de la Steam Machine con otros mandos populares del mercado, incluidos los de Xbox y PlayStation. Además de la consola y el mando, Valve ha reforzado su estrategia de hardware al anunciar un nuevo casco de realidad virtual, el Steam Frame.



El anuncio de la Steam Machine muestra que Valve quiere convertirse en un protagonista importante del hardware para videojuegos, después del éxito de su plataforma Steam. Como la nueva máquina es hasta seis veces más potente que la Steam Deck, queda claro que la compañía no busca solo un nicho, sino que quiere competir ofreciendo una experiencia de juego de alto nivel.

Mientras se espera la revelación del precio, la confirmación de su lanzamiento a principios de 2026 marca un hito en la planificación de la próxima generación de consolas. Este movimiento obliga a los competidores tradicionales a tener en cuenta la propuesta de Valve, que se posiciona con un hardware de alto rendimiento y el respaldo de su vasta biblioteca de juegos de PC.

La llegada de la Steam Machine muestra que la innovación en hardware sigue siendo clave para lograr atraer a una base de jugadores que exige constantemente mayor fidelidad visual y experiencias más inmersivas.

Announcing: New @Steam Hardware, coming in 2026:



Watch our jazzy announcement video and wishlist now: https://t.co/TUKoZdzn9B pic.twitter.com/A355CpwcFr — Valve (@valvesoftware) November 12, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL