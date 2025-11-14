En vivo
Valve presenta la Steam Machine, la nueva consola que podría hacerle competencia PlayStation y Xbox

La empresa estadounidense presenta una propuesta de hardware de alto rendimiento anunciada para principios de 2026 y promocionada como seis veces más potente que su exitosa Steam Deck.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Valve ha presentado la Steam Machine
Por el momento, la empresa no ha confirmado el costo de la consola.
