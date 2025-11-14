A influencer colombiana le colocaron grillete en Estados Unidos tras cita con ICE

Una de las medidas más cuestionadas del gobierno de Estados Unidos recientemente es el uso de grilletes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta herramienta se ha estado colocando en el tobillo de algunos inmigrantes, principalmente latinos, como parte de sus programas de Alternativas a la Detención, para monitorear el comportamiento de los mismos.

Recientemente, una influencer colombiana que vive en los Estados Unidos mostró a sus seguidores que, tras una cita periódica en migración, salió del lugar con un grillete puesto en su tobillo. La situación la hizo viral y en muchos comentarios la señalan de estar ilegalmente en el país, por lo que ella salió a aclarar el motivo por el que le colocaron este artefacto.



¿Por qué le colocaron grillete a influencer colombiana en Estados Unidos?

La influencer Taty Arévalo es reconocida en TikTok por compartir con sus seguidores tips y detalles sobre la vida de una latina en Estados Unidos. En uno de sus últimos videos mostró que tras su más reciente cita con ICE, tuvo que salir del lugar con un grillete puesto. En un primer video, la joven se mostró bastante afectada por la situación, incluso llorando, por la situación.

"Me siento humillada, fracasada, pero no todos los días se gana", expresó la influencer mostrando el artefacto en su tobillo. Arévalo señaló que en el lugar no había grilletes de su talla, por lo que le colocaron uno más pequeño que le lastimó el pie. "Es pesado, la mente de uno no está acostumbrada. Cuando salgo de la oficina, abro la puerta y en la sala de espera lo primero que mira la gente es el pie. Sentí la mirada de todo el mundo, me metí en el baño, me arrodillé y me puse a llorar".



La mujer, que lleva tres años viviendo en Estados Unidos señaló que en ese momento vivió un ataque de ansiedad y que en todo el proceso de salir de la oficina y llegar hasta su casa se sintió juzgada por las personas que se cruzaba.



Su primer video desató un debate en las redes sociales. Muchos de los usuarios de la red social cuestionaban los motivos por los que tenía el grillete, algunos por verdadera curiosidad y otros asumían que era una "delincuente" o "inmigrante ilegal". Ante la cantidad de personas que empezaron a decirle que se lo merecía por violar la ley y aquellos que querían conocer a detalle su situación, Taty Arévalo subió un nuevo video explicando las razones por las que las autoridades de ICE decidieron ponerle un grillete.

La colombiana detalló que de lo consternada que estaba mientras le colocaban el grillete no hizo preguntas sobre los cuidados que debía tener, tan solo le dijeron que no debía mojar la batería y le dieron un mapa en el que delimitaban las zonas en las que se podía mover. "Ya no puedo viajar por California, ni siquiera puedo cruzar el puente de San Francisco", señaló la influencer que está radicada en el estado de California.

En su explicación la mujer aclaró muchas dudas, detallando que no está de ilegal en el país, tiene su visa americana al día, paga sus impuestos y ha pasado tres años sin problemas en el país. Arévalo indicó entonces que el problema fue una foto. "No una foto que me tomé, una foto que me dejé de tomar".

"Para los que no saben, yo cambié mi iPhone hace poco y yo tenía una aplicación por la cual yo tenía que enviarles una foto cada semana. Esa foto no se toma cuando yo quiera, se toma cuando me envían la alerta, a veces en la mañana, nunca se sabe la hora, yo solo sabía que me tocaba todos los martes. A mí se me pasó un martes, las notificaciones no estaban activadas", detalló.

Taty Arévalo señaló que al día siguiente la llamaron para pedirle que enviara la foto, a lo que ella cumplió y les explicó que se le había pasado porque había cambiado de celular. Sin embargo, a la semana siguiente cuando intentó tomarse la foto, en la aplicación aparecía error. Al día siguiente, indicó, fue a ICE y le colocaron el grillete.

